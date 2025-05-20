Тайны Эрмитажа для маленьких исследователей: 5 экспонатов, которые поразят воображение детей

Эрмитаж — это не только сокровищница мирового искусства, но и увлекательное путешествие в историю для юных посетителей.

Здесь можно представить детям экспонаты, посвященные разным эпохам, мифологическим системам и религиозным традициям: Древний Египет, Античная эпоха, Христианство, Средние века, эпоха Возрождения, «Золотой век» в Европе — XVII век, Русская культура.

Но какие же экспонаты стоит обязательно показать детям, чтобы визит в Эрмитаж стал незабываемым приключением?

Часы «Павлин»: Ожившая сказка XVIII века

Часы «Павлин» — это всемирная знаменитость, уникальный часовой автомат XVIII века, сохранившийся в неизменном виде. Это не просто часы, а целая многофигурная композиция, настоящий «кусочек» волшебного сада, выполненного из позолоченного металла и серебра, украшенного кусочками хрусталя.

Вокруг дуба собрались сова, павлин и петух, которые приводятся в движение специальными механизмами. Механизм самих часов спрятан в самом большом грибе, а время указывает изящная стрекоза. Дети будут в восторге от этого ожившего механического чуда.

Висячий сад Малого Эрмитажа: Оазис красоты и свежести

Висячий сад, расположенный на уровне 2-го этажа, был создан по указу Екатерины II в 1770-х годах. Здесь цветение экзотических растений и деревьев начинается со сходом снега и заканчивается глубокой осенью.

Как пишет Peterburg.center, прогулка по этому изумительно красивому и свежему саду станет приятным перерывом в осмотре экспонатов и подарит детям массу положительных эмоций.

Юпитер: Мощь и величие Древнего Рима

Мраморная скульптура Юпитера, верховного бога древних римлян, находится в зале Юпитера (107). Этот экспонат высотой почти 3 с половиной метра и весом более 16 тонн – одна из самых больших античных скульптур, сохранившихся в музеях мира.

Величие и размеры скульптуры, созданной в конце I века и найденной в XVIII веке на вилле римского императора Домициана, произведут на детей неизгладимое впечатление.

Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа»: Простота и человечность

Одна из первых работ молодого Леонардо да Винчи, «Мадонна Бенуа» (или «Мадонна с цветком»), отражает стиль художника: игра света и тени, придающая объёмность персонажам и «человечность» героям.

Леонардо отказывается от традиций изображения религиозных сцен, представляя мадонну как обычную молодую маму, играющую с сыном. Это позволяет детям увидеть в библейском сюжете близкие и понятные чувства.

Рыцарский зал: Погружение в Средневековье

Эрмитажная коллекция западноевропейского оружия считается крупнейшей в мире. Здесь представлена масштабная коллекция средневековых доспехов и вооружения.

Здесь можно увидеть образцы холодного и огнестрельного, турнирного и охотничьего, боевого и декоративного оружия XV–XVII веков, а также рыцарские доспехи разных времен и разных стран Европы. Этот зал перенесет детей в эпоху рыцарей и замков.

Посещение Эрмитажа с детьми — это возможность не только расширить их кругозор и познакомить с мировым искусством, но и провести время вместе, создавая общие воспоминания. Главное — выбрать экспонаты, которые будут интересны ребенку, и помогут сделать для него посещение музея увлекательным приключением.