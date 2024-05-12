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Эта советская каша в разы сытнее овсяной и манной: приготовьте ее на завтрак

Общество Рецепты
12 мая 2024 08:00
Эта советская каша в разы сытнее овсяной и манной: приготовьте ее на завтрак
Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Простой рецепт блюда под названием «‎Дружба».

Чаще всего на завтрак едят овсянку или манку. А в советские годы была очень популярна каша «Дружба», о который со временем незаслуженно забыли. Она готовится из риса и пшена, благодаря чему получается очень сытной. А подавать ее можно как с орехами и фруктами, так и с более «серьезными‎» добавками, например, с овощной подливой.

Вам понадобятся:

  • рис круглозерный — 100 г,
  • пшено — 100 г,
  • молоко — 400 мл,
  • вода — 500 мл,
  • сливочное масло — 40 г,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • соль — 1⁄2 ч. л.

В кастрюлю влейте воду и вскипятите ее, а затем всыпьте рис и пшено. Добавьте щепотку соли и варите кашу около 7–10 минут. Периодически помешивайте массу и убирайте пенку.

Когда вода выпарится, влейте в кастрюлю молоко, а затем добавьте сахар и сливочное масло. Отварите кашу до готовности — в среднем на это уйдет еще около 10–15 минут.

Затем накройте кастрюлю крышкой и дайте блюду немного настояться. Подавайте кашу с любыми добавками на ваш вкус, пишет портал Sport24. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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