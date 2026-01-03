Городовой / Общество / Эти фильмы смотреть будут те, кто плохо себя вел: 5 рождественских комедий, которые лучше не включать даже фоном
Эти фильмы смотреть будут те, кто плохо себя вел: 5 рождественских комедий, которые лучше не включать даже фоном

Опубликовано: 3 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Кевин Маккалистер
Кадр из фильма «Один дома» (1990)

Полный джингбеллз, а не кино.

Каждый декабрь одни ждут чудес, другие — телевизор без позора. Но киноиндустрия не дремлет: между «Один дома» и «Реальной любовью» стабильно проскакивают такие рождественские мины, что сложно не вступить в них красным праздничным носком.

Вот «Рождественские истории на ночь» — где мертвый муж внезапно воскресает под ёлкой, а героиня плачет так, будто её заставили переснимать сцену пять раз без перерыва. Или «Дом для отдыха» — набор людей в хижине, между которыми совершенно нет химии.

«Призрак Оливера» пытается быть «Шестым чувством», но выглядит как TikTok-версия с урезанным бюджетом. «Город, который забыл Рождество» вспоминает только одно — как неловко смотреть, когда богатые учат бедных радоваться жизни. А «Погоня за лепреконом» — это уже не кино, а корпоративный кошмар под виски, передает Kinoafisha.

Итог простой: не верьте мишуре. Даже самый сияющий постер не спасёт от сценария, написанного явно под глинтвейн.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
