Эти купальники — лучший выбор для тех, кому за 50: будете стройной и подтянутой

Купальный сезон уже не за горами, так что сейчас самое время задуматься о покупке подходящего пляжного наряда. Чтобы этим летом выглядеть на море неотразимо, взгляните на лучшие модели купальников, рекомендованные после 50 лет.

Какие фасоны стоит выбирать

Необязательно отдавать предпочтение только закрытым моделям. Но для того чтобы купальник смотрелся гармонично и подчеркивал достоинства фигуры, стоит обратить внимание на некоторые нюансы.

Например, если вы хотите замаскировать животик, самый простой способ это сделать — выбрать слитный вариант. Если он будет с утягивающим эффектом — это вдвойне хорошо.

Также стоит присмотреться к купальникам, у которых имеется юбочка. С ее помощью можно отвлечь внимание не только от лишних объемов в области талии, но и прикрыть бедра.

Также уделяйте внимание бретелям. Чем пышнее бюст, тем больше должны быть лямки. Это обеспечит достаточную поддержку груди и создаст красивый силуэт. А квадратный и V-образный вырез помогут сделать плечи визуально уже.

Что касается раздельных купальников, то стилисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям, у которых плавки имеют завышенную посадку. Это поможет выигрышно подчеркнуть талию.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Какие цвета и принты выбирать

Цвет купальника может быть любым, это зависит исключительно от вашего настроения и предпочтений. При этом стоит помнить, что темные оттенки оказывают дополнительный стройнящий эффект, а светлые, наоборот, могут слегка полнить.

Что касается узоров, то они тоже играют не последнюю роль в создании изящного силуэта. Стоит помнить, что мелкие узоры визуально делают фигуру стройнее, а крупные рисунки ее расширяют.

Например, очень стильно выглядит вертикальная полоска, мелкий горох или тонкая клетка. Цветочные узоры тоже допустимы, но желательно выбирать принты с мелкими рисунками. А вот крупный горох или большие бутоны могут подойти не всем.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

От каких моделей стоит отказаться

Здесь дело не столько в конкретных моделях, сколько в материале и крое изделия. Выбирайте купальник, у которого достаточно эластичная ткань. Есть модели, которые слишком быстро растягиваются и не возвращаются в прежнюю форму. Все это может создать неопрятный вид.

Также не пытайтесь сэкономить на специальных утягивающих купальниках, пытаясь вместо этого купить обычную модель на пару размеров меньше. Такое изделие не создаст утягивающего эффекта, а лишь подчеркнет проблемные зоны.

А еще модные эксперты рекомендуют отдавать предпочтение более матовым тканям, а также текстурированным материалам. Они выглядят дороже, чем блестящие, а заодно и усиливают корректирующий эффект, пишет портал «‎Новый очаг».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru