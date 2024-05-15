Эти предметы в гостиной только зря собирают пыль: можно избавляться без сожаления

Каждой хозяйке хочется превратить свою гостиную в уютное и красивое место. Ведь здесь не только проводит вечера вся семья, но и собираются друзья и близкие.

Однако зачастую многие при планировании интерьера допускают одни и те же ошибки, из-за которых съедается немало места, а сама комната становится пыльной и захламленной. И не все знают, что, избавившись всего от пары ненужных предметов, можно значительно преобразить помещение. Вот с чего стоит начать.

Ненужные предметы декора

Главную опасность в себе несут мелкие предметы, которые хозяйки часто расставляют по углам или шкафчикам. Всевозможные статуэтки, мягкие игрушки, вазы и искусственные цветы, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки. При этом они создают ощущение беспорядка и цепляют на себя большое количество пыли.

Не бойтесь убрать из комнаты все лишнее, оставив только несколько самых любимых акцентных вещей. Также постарайтесь избавиться от таких мелочей, как разбросанный спортивный инвентарь или небрежно расставленные книги.

Журнальный столик

Почему-то считается, что без него интерьер будто бы выглядит незавершенным. Но на деле в российских реалиях мини-столик используется не так уж часто. Бывает, что он просто стоит в углу 90% времени, и лишь изредка хозяева про него вспоминают.

Если стол есть куда приспособить, например, отвезти на дачу, то стоит это сделать. Вы заметите, как после этого комната станет визуально больше и чище.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Светильники и торшеры

Всегда приятно находиться в комнате, которая хорошо освещена. Вот только обилие источников света может создать ощущение загроможденности. И речь не о светильниках на потолке, а о массивных бра и торшерах. К тому же, если на них присутствуют сложные декоративные элементы, это еще и затрудняет уборку.

Оцените, какие из приборов вам действительно необходимы и оставьте только их. Что-то из старых ламп можно заменить на более компактные и лаконичные светильники. К тому же, многие из них сейчас потребляют в разы меньше энергии, чем старомодные торшеры.

Старые информационные носители

Это не значит, что нужно сразу избавиться от всех книг, CD-дисков и прочих памятных вещей. Но стоит задуматься о ревизии. Например, обилие ненужных газет и журналов лишь создает визуальный шум, а пользы по большому счету не приносит.

То же самое касается стендов и шкафов с дисками. Сейчас все нужные фильмы можно найти в Интернете, а если на дисках хранится что-то памятное, это можно оцифровать, чтобы зря не занимать место на полках, пишет портал «‎Новый очаг».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru