Эти предметы в спальне мешают хорошо спать: убрав их, заметите разницу

Не всегда удается быстро уснуть и как следует выспаться. Иногда человек может ворочаться часами. И не всегда недосып связан с бессонницей или другими сбоями в организме.

Порой все дело в некоторых предметах в вашей спальне, которые значительно снижают качество сна. Избавившись от них, вы ускорите процесс засыпания, а наутро будете чувствовать себя гораздо бодрее. Вот пять главных врагов хорошего сна.

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Старая подушка и неудобный матрас

Среди причин, по которым вам бывает трудно уснуть, эта — наиболее вероятная. Дело в том, что качество сна напрямую зависит от вашего спального места. Если положение тела неудобное, это не только осложняет засыпание, но и может привести к болям в спине и шее наутро.

Обратите внимание на вашу подушку и матрас. Если они уже изжили себя и деформировались, стоит их обновить. А еще один менее очевидный, но такой же важный признак — это одеяло. Если оно чересчур теплое и толстое, то вы тоже будете испытывать дискомфорт.

Растения

По ночам, когда света нет, растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ — совсем как люди и животные. В таком случае из-за обилия цветов человеку становится труднее дышать.

К тому же, на листьях растений часто собирается пыль, особенно в весенне-летний период. Из-за этого вы тоже можете испытывать проблемы с дыханием или аллергические реакции.

Поэтому к выбору растений стоит подходить с умом и не увлекаться. Лучше всего украшать спальню суккулентами, они эффективнее других поглощают углекислый газ.

Свечи и аромалампы

Не всегда ароматерапия позволяет расслабиться и как следует отдохнуть. А все потому что некоторые запахи, наоборот, вместо того чтобы успокаивать, тонизируют нервную систему.

К таким ароматом относится запах лимона, мяты, розмарина и жасмина. Если хотите хорошо выспаться, не используйте их в вечернее время.

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Яркие предметы интерьера

Обои с акцентным узором, яркие подушки, которые к тому же собирают пыль, всевозможные статуэтки и картины не дают организму расслабиться. Они раздражают глаза и активизируют работу мозга.

Поэтому для спальни лучше выбирать нейтральные оттенки. Это касается всего: и цвета стен, и постельного белья. Чем меньше отвлекающих факторов в этой комнате, тем лучше.

Настенные часы

Не только часы, но и старые будильники могут мешать здоровому сну своим тиканьем. Особенно это касается тех людей, у кого сон очень чуткий. Если хотите засыпать быстрее, лучше используйте аналоговые часы — они работают бесшумно, пишет портал «‎Новый очаг».

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