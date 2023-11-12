Эти привычки людей в общественном транспорте раздражают больше всего: будут коситься всю дорогу

Поездка в общественном транспорте не будет такой мучительной, если каждый будет соблюдать рамки приличий. Однако далеко не все пассажиры следуют этой простой истине, что ужасно раздражает россиян.

О «поддатых» и хулиганах даже говорить не приходится — это безоговорочные лидеры. Не меньше негатива вызывают граждане, от которых исходит неприятный запах. Отдельного порицания заслужили те, кто любит очень громко разговаривать по телефону о насущных проблемах и личной жизни.

Назойливые попутчики, которые достают соседей, тоже могут впасть в немилость. Еще немаловажно следить за поведением своих детей, иначе можно нарваться на публичный скандал, передает портал «Комсомольская правда».

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