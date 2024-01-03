Эти продукты крадут ваш семейный бюджет: в магазине лучше обходить стороной

Покупка некоторых товаров в супермаркете может отрицательно сказаться на семейном бюджете. И дело даже не в высокой стоимости. Просто многие из них настолько бесполезны, что совершенно не стоят потраченных денег.

Например, к таким товарам относится растворимый кофе. В его составе, помимо самих кофейных зерен, много сахара, глюкозного сиропа, пальмового масла и других добавок. При этом зачастую продукция стоит ничуть не дешевле молотого кофе.

То же касается продуктов с пометкой «ЭКО». На них делают слишком большую наценку, а составы, как правило, не отличаются от более дешевых аналогов. Чаще всего это касается различных круп.

А еще не стоит тратиться на бесполезные бытовые предметы. Модные овощечистки, яйцерезки и прочие девайсы, на первый взгляд, стоят копейки. Вот только если учесть, что их используют максимум один раз, а после предметы лишь захламляют пространство, то покупка уже не кажется такой выгодной, предупреждает Дзен-канал «Тихон Смирнов».

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