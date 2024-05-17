Эти копейки и рубли могут принести целое состояние: встречаются редко, но метко

У каждого есть шанс разбогатеть, вложив буквально сущие копейки. Понадобится лишь капелька удачи и внимание к деталям. Возможно, нужные монеты давно лежат в вас в кошельке и только и ждут, когда настанет их звездный час. Если вы ничего не смыслите в нумизматике, запишите, какие экземпляры нужно искать. За некоторые можно выручить несколько сотен тысяч рублей.

5 копеек 1999 года

Эти монеты считаются очень редкими. Их отчеканили совсем в небольшом количестве, но не утвердили, поэтому не стали выпускать. В свободном обращении они появились лишь в 2013 году. По примерным оценкам, стоимость такого экземпляра составит от 100 до 600 тысяч рублей.

5 копеек 2002 и 2003 годов

Отличительной чертой 5 копеек этих годов выпуска является отсутствие монограммы монетного двора на аверсе. Экземпляры 2002 года можно продать за небольшие три тысячи рублей, а вот за изделия 2003 года выручите все 10 тысяч рублей. Они относятся к разряду монет с браком.

50 копеек 2001 года

Этот лот может принести вам куда больше денег. Монеты чеканили из немагнитной латуни на Московском монетном дворе. Несмотря на то, что они не предназначались для ввода в оборот, их все равно распространили. Коллекционеры будут готовы выложить за них до 250 тысяч рублей.

50 копеек 2006 и 2007 года

А эти 50 копеек примечательны тем, что их аверс — это штемпель от 5 копеек 2007 года. По краю идет кант из двух колец. Продать их можно по цене до 300 тысяч рублей.

1 рубль 1997 и 1998 годов

Рублевые монеты вышеуказанных годов выпуска выделяет широкий кант с обеих сторон. Такой экземпляры довольно редки, хотя выручить за них можно всего от 3 до 6 тысяч рублей. Стоимость будет зависеть от состояния монеты.

2 рубля 2001 года

Эти двухрублевые монеты 2001 года выпуска вы сразу узнаете. Их выпускали в честь 40-летия полета Ю. А. Гагарина, поэтому на одной из сторон изображен портрет космонавта. Продать их можно по цене до 35 тысяч рублей, говорится на портале Numizmatik.

Источник фото: Legion-Media