Эти русские слова лучше не произносить за границей: рискуете нарваться на скандал

Отправляясь в путешествие, туристу стоит быть аккуратнее не только с иностранным языком, но и с русским. Ведь используя вполне безобидные слова, которые в России не означают ничего плохого, можно серьезно оскорбить местных жителей.

Например, не все россияне знают, почему быть невесткой оскорбительно для поляков, и от чего корейцы не улыбаются в ответ, когда вы говорите им спасибо. Вот объяснения этим и еще нескольким забавным случаям.

Невестка

Этим безобидным словом в России называют жену сына или брата. А вот в Польше оно носит исключительно негативный окрас. Оказывается, так называют женщин с низкой социальной ответственностью. Если хотите рассказать полякам о своей семье, то вместо слова «‎невестка» лучше так и сказать — жена брата/сына. А вот на польском языке «‎невестка» будет писаться как synowa.

Курица

Не стоит называть так саму птицу и блюда из нее, если вы находитесь в Сербии и Черногории. В этих странах схожим словом называют мужские гениталии — оно звучит как «курац». Если вы собираетесь в магазин или хотите сделать заказ в ресторане, то скажите «пилэтина» (курятина) или «пилэчий» (куриный).

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Спасибо

Казалось бы, словом благодарности сложно кого-то обидеть. Однако не стоит благодарить так людей в Корее. Дело в том, что для корейцев простое «спасибо» прозвучит как выражение «да пошел ты!» на корейском. Если хотите кого-то поблагодарить, используйте английское thank you или запомните, как это будет звучать на корейском в одном из двух вариантов — «‎гомава» или «‎кэм са хэ йо».

Чё

Многие россияне используют это сокращенное просторечие вместо слова «что». Вот только во Вьетнаме так говорить не стоит. А все потому что в их языке есть созвучное слово, которое является оскорблением. На русский это ругательство можно перевести как «сволочь».

Колос

Безобидное название соцветий может обидеть греков. Оказавшись на одном из их курортов, лучше забудьте об этом слове. А все потому что им греки в грубой форме называют пятую точку.

Но стоит отметить, что в повседневной жизни «колос» и так употребляют нечасто. Так что вероятность возникновение какого-то конфликта минимальна.

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Бардак

Это слово никого не оскорбит, но есть риск недопонимания. Дело в том, что в Турции бардаком называют обычный стакан. Так что если вы вдруг решите пожаловаться на беспорядок в номере, не говорите про бардак, иначе вам просто принесут стакан, а убираться в номере никто не станет, пишет портал «‎Тонкости туризма».

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