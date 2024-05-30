Эти шесть зон в отеле — самые грязные: лучше к ним даже не прикасаться

Многим людям нравится бронировать отели, а не апартаменты, потому что в таком случае горничная обеспечивает чистоту в номере. Вот только далеко не всегда уборка проводится как положено. Многие отели нередко халтурят и не уделяют внимание некоторым зонам. Вот шесть самых грязных предметов в номере, которые лишний раз лучше не трогать.

Телефон и пульт от телевизора

Эти предметы трогают сотни тысяч постояльцев, причем далеко не все предварительно моют руки или хотя бы обрабатывают их антисептиком. Тщательно промыть технику для горничных тоже проблематично, так что на поверхностях может обитать большое количество бактерий. По возможности лучше вообще не прикасаться ни к пульту, ни к телефону, если в этом нет необходимости.

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Выключатели и краны

Не пользоваться ими совсем вряд ли выйдет. Поэтому после каждого прикосновения стоит обязательно мыть руки. Часто этим зонам не уделяют должного внимания при уборке (особенно выключателям), что чревато различными неприятными последствиями в виде высыпаний на коже и аллергии.

Ванны и джакузи

Зачастую их моют недостаточно хорошо, поэтому лишний раз лучше в них не ложиться. К тому же, не всегда горничные должным образом смывают чистящие средства. А иногда ванны еще протирают той же тряпкой, что и унитазы.

Кровать

Насчет чистоты постельного белья можно не сомневаться, а вот покрывала и пледы стирают не так часто. Предыдущие постояльцы могли стелить их на пол или лежать на них в грязной одежде. Поэтому не стоит укрываться отельным пледом и тем более ложиться на него после душа.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Шторы

Поддерживать их в чистоте довольно тяжело. Требуется приложить усилия, чтобы снять шторы, постирать и снова повесить. Поэтому некоторые отели стараются лишний раз не заморачиваться. А между тем пыль в занавесках скапливается очень быстро: из-за этого в комнате некоторым может становиться труднее дышать. Так что не стоит встряхивать шторы и прикасаться к ним, если не уверены в их свежести. Особенно это касается аллергиков.

Бокалы и кружки

Некоторые горничные имеют привычку ополаскивать их под краном в ванной и вытирать не самым чистым полотенцем. Средство для мытья посуды и губку при этом могут не использовать. Поэтому лучше всего обзавестись одноразовой посудой на время проживания или тщательно помыть имеющуюся утварь самим.

То же самое касается чайников и кофемашин. Сперва лучше протереть их салфеткой или ополоснуть под проточной водой, пишет портал Chip Travel.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru