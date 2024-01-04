Эти вещи нельзя хранить под раковиной: ошибку допускает каждая вторая хозяйка

Под кухонной раковиной остается немало свободного места. Поэтому многие хозяйки предпочитают хранить там различные полезные вещи или даже продукты. Но для некоторых из них все же стоит подыскать другой ящик.

Дело в том, что в модуле под раковиной очень высокая влажность. Из-за этого там стоит держать кухонный текстиль, овощи, бакалею и мелкую бытовую технику. Все эти предметы могут отсыреть и испортиться, так что лучше переложить их в сухое место.

Зато под раковиной можно держать моющие средства и губки. Также этот ящик подойдет для хранения мусорных мешков, ведер и прочей бытовой химии, отмечает портал «Идеи вашего дома».

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