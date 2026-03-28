Это блюдо в 50-х подавали в высших кругах: шикарный салат "Министерский"

Этот салат получается очень гармоничным по вкусу: мягкое мясо, хрустящие солёные огурцы, рассыпчатый картофель и нежные яйца отлично сочетаются между собой. Классическим рецептом "Министерского" салата поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".

Ингредиенты

отварное мясо (говядина, курица или индейка) — 300-400 г, картофель — 3-4 шт., солёные огурцы — 3-4 шт., лук — 1 шт., яйца — 4-5 шт., майонез — 200-250 г, соль и чёрный перец — по вкусу, зелень — по желанию

Приготовление

Сначала я заранее отвариваю мясо, картофель (в мундире) и яйца, затем даю им полностью остыть.

Лук нарезаю мелкими кубиками и обязательно убираю лишнюю горечь — заливаю кипятком или слегка мариную в воде с уксусом и сахаром, после чего хорошо отжимаю.

Все ингредиенты нарезаю аккуратной соломкой или небольшими брусочками — это важный момент, благодаря которому салат получается правильной текстуры. Отдельно нарезаю мясо, картофель, огурцы и яйца.

Начинаю собирать салат слоями в глубоком салатнике. Первым выкладываю картофель, слегка солю и перчу, затем добавляю немного майонеза. Следующий слой — лук. Далее выкладываю мясо, также немного приправляю и смазываю майонезом. После этого добавляю слой солёных огурцов.

Завершаю всё яйцами и аккуратно покрываю верх майонезом, разравнивая его.

Готовый салат убираю в холодильник минимум на 1-2 часа, а лучше на ночь — так он хорошо пропитывается и становится ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 35 минут + 1-2 часа

