Корнеплоды слаще меда: 3 сорта моркови, которые покорили дачников – сочные, вкусные и никаких "осьминогов"
Корнеплоды слаще меда: 3 сорта моркови, которые покорили дачников – сочные, вкусные и никаких "осьминогов"

Опубликовано: 28 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
3 удачных сорта моркови 

Каждый дачник мечтает собрать богатый урожай ровной, сочной и сладкой моркови. Но для этого важно правильно выбрать сорт. Удачные варианты, которые уже успели порадовать огородников, в Дзен-канале Procvetok (18+) назвал опытный садовод Дмитрий Кастрицкий.

Сорт "Вита Лонга"

Морковь этого сорта можно выкапывать уже через 110-115 дней после прорастания семян. Конеплоды вырастают ровными, удлиненными, цилиндрическими, весом от 130 граммов, длиной до 20-22 сантиметров, с ярко-оранжевой сладкой мякотью. Отлично хранятся до самой весны.

Сорт "Самсон"

Отличается изумительным вкусом и удивительной устойчивостью к заболеваниям. Урожай можно выкапывать через 110-120 дней после появления всходов. Корнеплоды вырастают весом до 150 граммов и до 25 сантиметров в длину, гладкими, с закругленным носиком, с сочной и сладкой мякотью, с повышенным содержанием каротина. Хранятся вплоть до следующего лета. Сорт "Самсон" радует урожаем на любых почвах.

Гибрид "Балтимор F1"

Устойчив к цветушности и болезням. Удивляет богатым урожаем даже в самый непогожий год. Морковь можно выкапывать через 100 дней после прорастания семян. Корнеплоды вырастают весом до 150 граммов, с сочной мякотью и без сердцевины. Отлично хранятся и никогда не растрескиваются.

Личный опыт дачников

Дачники оставили о перечисленных сортах только положительные отзывы:

"Морковь сорта "Самсон" вырастает довольно крупная. Мне очень нравится ее форма: не острая, в виде конуса, с мягким закругленным кончиком. Чистить такой овощ одно удовольствие. А также этот сорт достаточно долго хранится. Знаю, что многие морковины, у которых острые носы, во время хранения начинают портиться именно с носа. С этим сортом такого не случилось. Пока лучшей моркови для выращивания на Урале я не нашла, поэтому каждый год выращиваю именно этот сорт".

"Морковь "Вита Лонга" очень сочная, вкусная, хорошо хранится. Буду еще сажать".

"Никогда не пробовала гибрид "Балтимор F1" и вот решила попробовать. Морковь уродилась крупная, ровная и очень сладкая. Всем рекомендую".

Автор: Ольга Зайцева

Автор:
Ольга Зайцева
