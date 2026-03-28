Не повторяйте чужих ошибок: 5 худших мест в поезде, о которых молчат кассиры и проводники

Что важно учесть при выборе билета на поезд

Сезон путешествий на поезде не за горами, и, конечно, каждый хочет провести поездку в комфорте. Но для этого важно правильно выбрать место в вагоне. Иначе путешествие может превратиться в настоящее испытание. Какие места в поезде лучше избегать, рассказала автор Дзен-канала "Путешествие с фотокамерой" (18+).

Верхние места в двухэтажных вагонах

Для многих путешественников двухэтажные вагоны – любопытная экзотика, но у них есть свои особенности, о которых важно знать. Так, лучше избегать верхних мест на таком поезде. Ведь это настоящее испытание для клаустрафобов. Потолки там настолько низкие, что сесть просто невозможно, да и место для чемоданов наверху, как в одноэтажном вагоне, не предусмотрено.

3 и 6 купе

В 3-м и 6-м отсеке в плацкартном, купейном и спальном вагоне находятся аварийные выходы, поэтому окна в этих купе не открываются. В жару, особенно на стоянке, когда не работает кондиционер, там может быть настоящая сауна. Поэтому билеты на места 9-12 и 21-24 лучше не покупать.

Верхние места летом

Legion-Media

Летом, когда в вагоне не работает кондиционер, температура воздуха на верхнем месте заметно выше, чем внизу. Во-первых, она нагревается от раскаленной крыши вагона, а, во-вторых, теплый воздух всегда стремится вверх, потому что он легче холодного. Если же вагон оборудован кондиционером, то очень часто на пассажиров верхних мест дует холодный воздух. Путешественники с нижних мест при этом закрыты от приточной вентиляции верхними полками.

1, 8 и 9 купе

1-е, 8-е и 9-е купе располагаются прямо над тележками вагона. Поэтому ритмичный стук колес и скрежет металла здесь слышится сильнее. Да и вибрации очень ощущаются даже через конструкцию вагона. В зимнее время проводники вынуждены стучать ломом по этим тележкам, чтобы отбить лед от тормозных колодок и колесных пар. Все это может создать заметные неудобства и помешать заснуть даже с берушами.

Места у дверей в электропоезде "Ласточка"

В "Ласточках" самые некомфортные места – около дверей. Ведь там нет возможности вытянуть ноги из-за перегородки впереди. Из постоянно открывающихся дверей дует ветер. Да и от потока пассажиров, проходящих мимо, не будет никакого покоя.

Личный опыт путешественников:

Путешественники поблагодарили блогера за советы и поделились своими наблюдениями на этот счет:

"В 6 отсеке на боковушке еще и стоп-кран, сидеть неудобно. А под 7-8 отсеком колеса грохочут под ухом". "Подтверждаю. Ездил на юг и обратно в фирменном двухэтажном поезде. Нижних мест не было, ехал на втором этаже, на верхней полке. Не отличаюсь полнотой и неповоротливостью, но забраться на спальное место и спуститься было печальным опытом. Мало того, крайнее купе у лестницы с нижним местом имеет под ним технический короб, поэтому двум пассажирам разместить свои чемоданы не получится...только одному". "Если при открытии продаж в 8 утра билетов уже нет, то рад будешь и на коленях у машиниста проехать, держа в зубах ребенка... Так, что берем то, что есть: кому и как повезло".

