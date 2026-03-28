Пять важных "нельзя" для спатифиллума: почему он не цветет, а приунывает и опускает листья

Ошибки в уходе за женским счастьем

Спатифиллум кажется неприхотливым растением, но он быстро сигнализирует, если что-то не так. Желтые, будто ржавы, кончики листьев, отсутствие цветения — всё это результат ошибок в уходе. Цветовод, автор канала "Садоеж" назвал, какие условия содержания для этого цветка недопустимы.

1. Сухой воздух

Спатифиллум родом из тропиков, поэтому высокая влажность для него нужна как воздух. В отопительный сезон кончики листьев чернеют и сохнут, листья опускаются. Пока отопление не отключено, автор рекомендует опрыскивать зелень ежедневно, раз в месяц мыть под тёплым душем или протирать листья.

2. Недостаток света

Растение не выносит прямых солнечных лучей, но это не значит, что его можно ставить в глубину комнаты. Ему нужно яркое, рассеянное освещение. В тени спатифиллум выживет, но крупных листьев и цветения не будет.

3. Холод и сквозняки

Спатифиллум теплолюбив: температура ниже +16C для него неприемлема. При сквозняках и резких перепадах температуры листья желтеют, цветки осыпаются, растение слабеет.

4. Перелив

Влаголюбивый цветок не переносит застоя воды в горшке. Почва должна просыхать между поливами, иначе корни загнивают. Если боитесь перелить, добавьте в грунт перлит — он возьмёт лишнюю влагу на себя и будет отдавать её по мере необходимости.

5. Неаккуратная пересадка

Корни спатифиллума не любят, когда их тревожат. Пересаживать нужно методом перевалки. Если корни всё же пришлось чистить или подрезать, после посадки растение накрывают прозрачным колпаком или пакетом, чтобы снизить потерю влаги и создать стабильный микроклимат. Тогда цветок быстрее укоренится и адаптируется.

О том, как они ухаживают за спатифиллумом, рассказали цветоводы в комментариях.

"Моему цветочку уже 13 лет. Окно совсем не любит, стоит далеко от него. Замечала, как только поставлю, он сразу киснет. Цветет один раз в год. Года два тому назад стал чахнуть, я его реанимировала. Обрезала все больные листья, от большого пышного куста осталось листика четыре. Пересадила в новый грунт и вот опять красивый и большой, набравшийся сил цветок.

