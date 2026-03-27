3 ложки в горшок – и комнатные цветы не остановить: штампуют бутоны без продыху, как угорелые, листья стали зеленее крокодила

Чем подкормить комнатные цветы для буйного цветения и активного кущения

Комнатные цветы есть у многих хозяек. Ведь они украшают дом, добавляя живой акцент интерьеру. Но иногда любые растения могут чахнуть, их листочки сохнут, а бутоны все никак не появляются. Как исправить ситуацию и оживить любой цветок, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Подкормка

По словам эксперта, для активного роста и цветения любые растения нуждаются в фосфоре, калии, магнии и в других макро- и микроэлементах. При этом можно не покупать дорогие удобрения, а приготовить натуральную и бесплатную подкормку самостоятельно. Для этого потребуется:

отвар свеклы – 1 стакан;

вода – 1 литр.

Все перемешать и поливать таким удобрением комнатные цветы 1 раз в месяц, не чаще. На 1 литр грунта будет достаточно 3 столовых ложек свекольного отвара. Важно отметить, что свеклу при варке для получения такого отвара ни в коем случае нельзя солить.

Как работат удобрение

Свекольный отвар содержит калий, магний и фософор, которые способствуют росту корневой системы и закладке цветочных почек. В результате растения оживают, кустятся и цветут на полную катушку.

Грунт

Агроном Елена Николаева подчеркнула, что грунт у цветов должен быть рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым, чтобы вещества, содержащиеся в натуральных подкормках, не застаивались на поверхности почвы и не образовывали корку.

Альтернативная подкормка для цветения

Тем, кто предпочитает мощные минеральные удобрения, можно развести 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и поливать так цветы под корень каждые 2 недели. Калий и фосфор обеспечат появление бутонов и продолжительное цветение. Такая подкормка подойдет и для спатифиллума, и для герани, и для декабриста, и для фиалки, и для орхидеи.

Личный опыт цветоводов:

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами подкармливают комнатные цветы:

"Полила отваром свеклы чахнущую пеларгонию с пожелтевшими листиками. Через пару дней цветок ожил. А геацинт после полива выбросил цветочную стрелку. Поливала обильно, водой не разбавляла. Работает!". "Комнатные розы лучше переносят зиму, если их полить отваром из кожуры картофеля из расчета 2 столовые ложки на 1 литр воды". "Мои цветочки обожают подкормку из банановой кожуры: оживают и быстро зацветают. Кожуру от 3-4 бананов мелко режу, заливаю 2 литрами теплой воды, закрываю крышкой и даю настояться 3 дня в теплом месте. Потом настой процеживаю и развожу с водой в соотношении 1:2. Поливаю – и вуаля: цветочки благоухают, стоят веселые, красивые и быстро зацветают!".

