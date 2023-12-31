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Это нежное пюре даже на праздничный стол не стыдно подать: добавьте к картофелю вот что

Это нежное пюре даже на праздничный стол не стыдно подать: добавьте к картофелю вот что
Как приготовить вкусное пюре для праздничного стола

Так вкусно еще никогда не было.

К горячему блюду на новогоднем столе просто необходимо подать вкусный гарнир. Обычный толченый картофель будет выглядеть неуместно среди изысканных угощений, но с новым рецептом в грязь лицом не ударите. Гости останутся под большим впечатлением.

Вам понадобятся:

  • картофель — 1 кг,
  • сметана — 400 г,
  • чеснок — 3-5 зубчиков,
  • твердый сыр — 150 г,
  • пучок свежей зелени,
  • соль по вкусу.

Отварите картофель с добавлением соли и лаврового листа. В это время натрите сыр, а затем смешайте его со сметаной, измельченной зеленью и раздавленным чесноком.

Помните пюре и выложите в форму для запекания, не сильно утрамбовывая. Залейте сливочным соусом и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку. Через 10–15 минут гарнир будет готов. В конце посыпьте его свежей зеленью, передает портал «Белновости».

Источник фото: Изображение от jcomp на Freepik

Общество Кулинария Рецепты
31 декабря 2023 08:15
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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