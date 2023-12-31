Это нежное пюре даже на праздничный стол не стыдно подать: добавьте к картофелю вот что

Так вкусно еще никогда не было.

К горячему блюду на новогоднем столе просто необходимо подать вкусный гарнир. Обычный толченый картофель будет выглядеть неуместно среди изысканных угощений, но с новым рецептом в грязь лицом не ударите. Гости останутся под большим впечатлением.

Вам понадобятся:

картофель — 1 кг,

сметана — 400 г,

чеснок — 3-5 зубчиков,

твердый сыр — 150 г,

пучок свежей зелени,

соль по вкусу.

Отварите картофель с добавлением соли и лаврового листа. В это время натрите сыр, а затем смешайте его со сметаной, измельченной зеленью и раздавленным чесноком.

Помните пюре и выложите в форму для запекания, не сильно утрамбовывая. Залейте сливочным соусом и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку. Через 10–15 минут гарнир будет готов. В конце посыпьте его свежей зеленью, передает портал «Белновости».

Источник фото: Изображение от jcomp на Freepik