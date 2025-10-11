Городовой / Общество / «Это новый Сочи»: петербуржцам планировать Новый Год в Дагестане, называем причины
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Главный бич Петербурга: как город борется с туберкулезом в 2025-м году Общество
Перловка, почки и никакой спешки: чем петербургский рассольник отличается от других вариаций супа Общество
«Что у вас там с паспортом»: почему россиян разворачивают на границе с Китаем Общество
Не стереть ни войной, ни временем: под Калининградом остался подземный Кенигсберг Общество
Возврат маткапитала в СФР: когда потребуется переслать деньги обратно, расписываем подробности Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Это новый Сочи»: петербуржцам планировать Новый Год в Дагестане, называем причины

Опубликовано: 11 октября 2025 21:00
Новогодний Дагестан
«Это новый Сочи»: петербуржцам планировать Новый Год в Дагестане, называем причины
Фото: Городовой.ру

Начнем с банального факта: заснеженные горы выглядят потрясающе.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь объяснила «Городовому», почему зима в Дагестане — не повод откладывать поездку и какие горные курорты там уже работают

По словам Натальи Ансталь, Дагестан всё чаще называют «новыми Сочи» — регион стремительно развивается как круглогодочное туристическое направление.

«На Новый год в Дагестан поехать можно и нужно, — говорит Ансталь. — Температура там умеренная, ниже минус пяти градусов редко опускается. Конечно, если отправиться в горы, нужно взять с собой тёплые вещи, там морозы более стойкие. Но это особенная красота — зимой всё покрывается снежком, и ландшафты, которые летом кажутся сухими, становятся волшебными».

Эксперт отметила, что в Дагестане уже работают горнолыжные курорты. Один из самых известных — Чиндерчеро, куда приезжают не только местные, но и туристы из других регионов.

«Если вы любите лыжи — почему бы и нет, — добавила она. — Это отличный вариант для активного отдыха зимой».

Помимо катания, в новогодний период республика предлагает насыщенную программу. «В Дагестане проводят множество праздничных мероприятий, на набережных выступают коллективы, можно встретить Новый год у моря, — подчеркнула Ансталь. — Поэтому Дагестан точно не стоит отметать из вариантов, где провести зимние каникулы».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще