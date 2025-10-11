«Это новый Сочи»: петербуржцам планировать Новый Год в Дагестане, называем причины

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь объяснила «Городовому», почему зима в Дагестане — не повод откладывать поездку и какие горные курорты там уже работают

По словам Натальи Ансталь, Дагестан всё чаще называют «новыми Сочи» — регион стремительно развивается как круглогодочное туристическое направление.

«На Новый год в Дагестан поехать можно и нужно, — говорит Ансталь. — Температура там умеренная, ниже минус пяти градусов редко опускается. Конечно, если отправиться в горы, нужно взять с собой тёплые вещи, там морозы более стойкие. Но это особенная красота — зимой всё покрывается снежком, и ландшафты, которые летом кажутся сухими, становятся волшебными».