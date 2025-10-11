«Это новый Сочи»: петербуржцам планировать Новый Год в Дагестане, называем причины

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь объяснила «Городовому», почему зима в Дагестане — не повод откладывать поездку и какие горные курорты там уже работают
По словам Натальи Ансталь, Дагестан всё чаще называют «новыми Сочи» — регион стремительно развивается как круглогодочное туристическое направление.
«На Новый год в Дагестан поехать можно и нужно, — говорит Ансталь. — Температура там умеренная, ниже минус пяти градусов редко опускается. Конечно, если отправиться в горы, нужно взять с собой тёплые вещи, там морозы более стойкие. Но это особенная красота — зимой всё покрывается снежком, и ландшафты, которые летом кажутся сухими, становятся волшебными».
Эксперт отметила, что в Дагестане уже работают горнолыжные курорты. Один из самых известных — Чиндерчеро, куда приезжают не только местные, но и туристы из других регионов.
«Если вы любите лыжи — почему бы и нет, — добавила она. — Это отличный вариант для активного отдыха зимой».
Помимо катания, в новогодний период республика предлагает насыщенную программу. «В Дагестане проводят множество праздничных мероприятий, на набережных выступают коллективы, можно встретить Новый год у моря, — подчеркнула Ансталь. — Поэтому Дагестан точно не стоит отметать из вариантов, где провести зимние каникулы».