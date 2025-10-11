Перловка, почки и никакой спешки: чем петербургский рассольник отличается от других вариаций супа

Шеф-повар Павел Шолохов рассказал «Городовому», чем ленинградский рассольник отличается от московского и как правильно готовить этот питерский суп

По словам кудинара, главное отличие ленинградского рассольника — в основе.

«В него стали добавлять именно перловую крупу и варить чаще всего на говяжьих почках. Вот в этом самое большое отличие. Московский рассольник не такой насыщенный, не такой калорийный, не такой сытный», — отметил он.