Перловка, почки и никакой спешки: чем петербургский рассольник отличается от других вариаций супа
Перловка, почки и никакой спешки: чем петербургский рассольник отличается от других вариаций супа

Опубликовано: 11 октября 2025 22:00
рассольник
Фото: Городовой.ру

Стал классикой советских столовых.

Шеф-повар Павел Шолохов рассказал «Городовому», чем ленинградский рассольник отличается от московского и как правильно готовить этот питерский суп

По словам кудинара, главное отличие ленинградского рассольника — в основе.

«В него стали добавлять именно перловую крупу и варить чаще всего на говяжьих почках. Вот в этом самое большое отличие. Московский рассольник не такой насыщенный, не такой калорийный, не такой сытный», — отметил он.

История появления блюда тоже уходит корнями в древность.

«Один из местных предпринимателей когда-то решил обогатить рецепт, сделать его более сытным, чтобы можно было наесться. Так в рассольник и пришла перловка. Ну а почки — это уже на любителя, но мне очень нравится», — рассказал Шолохов.

При этом шеф уточнил, что приготовление супа с почками требует аккуратности:

«Почки надо подготавливать — вымачивать, пару раз отварить и слить бульон, потому что у них специфический запах. Но если всё сделать правильно, получается очень вкусно. Это вот прямо классика-классика, именно питерский рассольник».

Сейчас блюдо нередко «осовременивают», многие добавляют вместо перловки полбу. Полба, по сути, та же перловка, только чуть меньше. И звучит в меню интереснее.

Кто-то добавляет томатную пасту, кто-то — томаты в собственном соку. О том, как Шолохов сам варит рассольник, рассказали в отдельном материале.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
