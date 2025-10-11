«Что у вас там с паспортом»: почему россиян разворачивают на границе с Китаем

Тревожные сообщения распространились по социальным сетям и Telegram-каналам: будто бы россиян с турецкими штампами в паспорте разворачивают на границе с Китаем.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь проливает свет на эту ситуацию, объясняя, что стоит за этими слухами.
СМИ против реальности: Слух или единичный случай?
«СМИ иногда интерпретируют посылы к нашему населению несколько иначе от того, как это произошло», — рассказал Наталья Ансталь порталу «Городовой».
По ее словам, слухи о массовых разворотах на границе из-за турецких штампов не соответствуют действительности.
«На самом деле, то, как это было интерпретировано в СМИ, конечно же, это неправда. Не разворачивают на границе, если у вас есть турецкий штамп», — подчеркивает эксперт.
Напряженные отношения между Китаем и Турцией, безусловно, существуют, но они, скорее, носят политический характер.
Что же касается инцидентов на границе, то, действительно такое было и туриста развернули не потому что у него турецкий штамп в паспорте стоял, а потому что он был некачественным.
Качественная печать — ключ к границе
Проблема, с которой столкнулись туристы, была связана не с фактом посещения Турции, а с качеством поставленной печати.
«На турецкой границе шлепнули печать и даже не посмотрели, пропечаталась она хорошо или не пропечаталась», — поясняет Наталья Ансталь.
«Прилетая в другую страну на отпуск, мы в эйфории, мы уже пьем коктейли на пляже, отдыхаем, загораем, купаемся в море мысленно. Естественно, не каждый хочет проверять, а качественно ли ему там поставили штамп о том, что он в страну прибыл».
Этот случай был единичным, и после введения безвизового режима с Китаем подобных инцидентов не зафиксировано.
Турецкие штампы и китайская граница: Что действительно вызывает подозрения?
Китайские пограничники, безусловно, тщательно проверяют паспорта.
«Особое внимание уделяют турецким штампам. В целом, у них вызывают вопрос, если вы были в Турции более 30 дней и несколько раз. И, соответственно, это все, конечно же, их смущает немножко», — отмечает Наталья Ансталь.
Длительное пребывание или многократные визиты в Турцию могут вызвать повышенное внимание.
«Если у вас есть турецкие штампы, в целом нет показателя к тому, что вас не пустят в Китай».
Большинство российских туристов, посещавших Турцию, теперь могут спокойно въезжать в Китай.
«Можно просто для своей безопасности, проверить, если вдруг что-то у вас там с паспортом. Но глобально не думаю, что это будет какая-то супер сильная практика того, что будут разворачивать на границе», — резюмирует эксперт.
Спокойное путешествие, но с осторожностью
«Заядлый путешественник, который путешествует по миру, у него настолько часто меняются паспорта, что штампов не остается», — подчеркивает Наталья Ансталь.
Тем не менее, прежний визовый режим допускал отказы, в том числе, по причине длительного пребывания в Турции.
«Поэтому здесь я не думаю, что нашим российским туристам стоит прям супер сильно переживать», — успокаивает Наталья Ансталь.
Туроператор будет следить за развитием ситуации, но надеется, что российские туристы смогут спокойно посещать Китай.