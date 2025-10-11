«Что у вас там с паспортом»: почему россиян разворачивают на границе с Китаем

Что стоит за сообщениями о разворотах на границе из-за турецких штампов?

Тревожные сообщения распространились по социальным сетям и Telegram-каналам: будто бы россиян с турецкими штампами в паспорте разворачивают на границе с Китаем.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь проливает свет на эту ситуацию, объясняя, что стоит за этими слухами.

СМИ против реальности: Слух или единичный случай?

Наталья Ансталь Туризм «СМИ иногда интерпретируют посылы к нашему населению несколько иначе от того, как это произошло», — рассказал Наталья Ансталь порталу «Городовой»

По ее словам, слухи о массовых разворотах на границе из-за турецких штампов не соответствуют действительности.

«На самом деле, то, как это было интерпретировано в СМИ, конечно же, это неправда. Не разворачивают на границе, если у вас есть турецкий штамп», — подчеркивает эксперт.

Напряженные отношения между Китаем и Турцией, безусловно, существуют, но они, скорее, носят политический характер.

Что же касается инцидентов на границе, то, действительно такое было и туриста развернули не потому что у него турецкий штамп в паспорте стоял, а потому что он был некачественным.

Качественная печать — ключ к границе

Проблема, с которой столкнулись туристы, была связана не с фактом посещения Турции, а с качеством поставленной печати.

«На турецкой границе шлепнули печать и даже не посмотрели, пропечаталась она хорошо или не пропечаталась», — поясняет Наталья Ансталь.

«Прилетая в другую страну на отпуск, мы в эйфории, мы уже пьем коктейли на пляже, отдыхаем, загораем, купаемся в море мысленно. Естественно, не каждый хочет проверять, а качественно ли ему там поставили штамп о том, что он в страну прибыл».

Этот случай был единичным, и после введения безвизового режима с Китаем подобных инцидентов не зафиксировано.

Турецкие штампы и китайская граница: Что действительно вызывает подозрения?

Китайские пограничники, безусловно, тщательно проверяют паспорта.

«Особое внимание уделяют турецким штампам. В целом, у них вызывают вопрос, если вы были в Турции более 30 дней и несколько раз. И, соответственно, это все, конечно же, их смущает немножко», — отмечает Наталья Ансталь.

Длительное пребывание или многократные визиты в Турцию могут вызвать повышенное внимание.

«Если у вас есть турецкие штампы, в целом нет показателя к тому, что вас не пустят в Китай».

Большинство российских туристов, посещавших Турцию, теперь могут спокойно въезжать в Китай.

«Можно просто для своей безопасности, проверить, если вдруг что-то у вас там с паспортом. Но глобально не думаю, что это будет какая-то супер сильная практика того, что будут разворачивать на границе», — резюмирует эксперт.

Спокойное путешествие, но с осторожностью

«Заядлый путешественник, который путешествует по миру, у него настолько часто меняются паспорта, что штампов не остается», — подчеркивает Наталья Ансталь.

Тем не менее, прежний визовый режим допускал отказы, в том числе, по причине длительного пребывания в Турции.

«Поэтому здесь я не думаю, что нашим российским туристам стоит прям супер сильно переживать», — успокаивает Наталья Ансталь.

Туроператор будет следить за развитием ситуации, но надеется, что российские туристы смогут спокойно посещать Китай.