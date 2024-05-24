Это точно не конец света: что делать, если потерял паспорт за границей

В отпуске за границей может произойти все что угодно. Например, вы можете заболеть, сломать руку или ногу, нарваться на местных громил или вовсе потерять документы. Если паспорта придя в номер вы не обнаружили или где-то оставили его у красивой достопримечательности, не паникуйте. Есть уже отработанная схема, которую знают и местные полицейские, и сотрудники консульств. Не вы первый, не вы последний. Это стандартная ситуация.

Что делать

Для начала вам нужно успокоиться, еще раз внимательно осмотреть номер или сумку или пройтись по тем местам, где выгуляли. Быть может паспорт лежит на столике в кафе или находится у администратора отеля. Если документ вы все-таки не нашли, то смело идите в полицию.

Сотрудники подскажут, как правильно написать заявление. Конечно, пропажу вряд ли найдут в этот же день, но на руки сразу выдадут временный документ, который вам точно пригодится. Попросите сделать две заверенные копии. Одна потребуется для консульства, а вторая — для восстановления паспорта у вас на родине.

В полиции вам нужно будет подтвердить вашу личность. Подойдут водительские удостоверения, цифровые копии паспорта (или просто его фото), любые бумаги, где есть ваши данные. Если таковых нет, то тогда потребуется помощь двух родственников, друзей или соотечественников. Они должны словесно подтвердить, что вы — это вы.

Источник фото: Legion-Media

Важно знать

В консульстве вам сделают разрешение на выезд из страны. Его нужно будет предъявить на паспортном контроле, когда будетет лететь обратно. Не спешите сразу собирать чемоданы. Документ действителен еще в течение двух недель. Он потребуется и для миграционной службы, чтобы восстановить ваше потерянное или украдено удостоверение личности. Обратиться в ведомство вам нужно в течение трех дней по приезде, не позднее.

Еще одна важная деталь. Консульства обычно находятся не в каждом городе и располагаются чаще всего в столицах. Если вы в это время находитесь где-то в глуши, то добираться до места назначения вам придется самостоятельно. На самолет или поезд билет вам без паспорта не продадут, поэтому ехать придется на автобусе или автомобиле. Также помните, что консульства работают с утра и до обеда и далеко не каждый день. Чтобы не приехать впустую, заранее узнайте график. Записываться на прием не нужно, так как это считается экстренной ситуацией.

И еще один важный момент. Если на родине вы скажете, что паспорт у вас украли, то на поиск дается три месяца. Все это время документов вам не дадут. Если скажете, что просто его потеряли или утопили в море, то сделают новый документ вам всего за две недели. Лучше использовать второй вариант. Это быстрее, да и мороки меньше.

Источник фото: Legion-Media