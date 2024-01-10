Этим пирожкам даже памятник поставили: уральскую гордость легко приготовите сами

Орские пирожки стали популярными в годы СССР, когда их продавали буквально на каждом шагу. Знаменитой выпечке с ливером даже посвятили целый памятник и фестиваль. Уральские хозяйки узнали секрет столь невероятного вкуса, а значит, приготовить шедевр дома уже не составит труда.

Запоминайте список ингредиентов:

мука — 500 г,

вода — 400 мл,

сухие дрожжи — 6 г,

сахар — 80 г,

соль — 4 г,

куриные сердечки — 200 г,

желудки — 200 г,

печень — 200 г,

лук — 200 г,

черный перец — 5 г,

растительное масло.

Просейте муку через сито и добавьте сухие дрожжи. В теплой воде размешайте соль и 40 граммов сахара, после чего залейте в заготовку. Когда замешаете тесто, накройте его пленкой и оставьте на два часа. Далее засыпьте остатки сахара и ждите подъема еще около 50 минут. Смесь должна получится жидкой.

Весь ливер нужно измельчить в блендере и обжарить на растительном масле. Через пару минут уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой. В конце посолите и поперчите, добавьте тертый лук и сразу снимайте с плиты. Потроха нужно максимально остудить.

Рабочую поверхность смажьте растительным маслом, как и руки. Выложите на нее комочек теста и пальцами раскатайте его в толстый блин. В середину выложите начинку и залепите. Сразу же отправляйте пирожок в разогретый до 150 градусов фритюр. Он будет готов, как только подрумянится, говорится на Дзен-канале «Правильно, готовим!»

Источник фото: Скриншот "Калнина Наталья" / YouTube