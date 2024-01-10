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Этот десерт подают в лучших ресторанах: приготовите из залежавшихся конфет

Этот десерт подают в лучших ресторанах: приготовите из залежавшихся конфет
Рецепт десерта из новогодних конфет

Справитесь за пять минут.

После новогодних праздников у многих остаются большие запасы шоколадных конфет. Если сами по себе они уже надоели, возьмите на заметку рецепт этого творожного десерта. Так изделия точно не пропадут зря.

Вам понадобятся:

  • шоколадные конфеты — 100 г,
  • творог —150 г,
  • сметана — 100 г,
  • банан — 1 шт.,
  • сахарная пудра – 3 ст. л.

Конфеты разомните и переложите ⅔ получившейся массы в миску. Добавьте к ней оставшиеся ингредиенты. Взбейте компоненты с помощью блендера, чтобы получилась однородная масса.

Разложите массу по глубоким десертным мисочкам и отправьте остудиться в холодильник на час. Оставшуюся часть конфет растопите в сотейнике и полейте ей парфе перед подачей, советует портал «Шефмаркет».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
10 января 2024 11:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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