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Этот морковный салат — находка для худеющих: просто нарежьте и обжарьте два продукта

Этот морковный салат — находка для худеющих: просто нарежьте и обжарьте два продукта
Простой салат из моркови

Сытное блюдо без вреда для фигуры.

Из моркови можно сделать не только салат по-корейски. Есть еще один рецепт, который станет идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой. Попробуйте приготовить на ужин этот салат из вареных корнеплодов.

Вам понадобятся:

  • отварная морковь — 500 г,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • лимонный сок — 1 ст. л.,
  • растительное масло — 2 ст. л.,
  • специи и зелень — по вкусу.

Морковь нарежьте крупными кубиками. Вместе с измельченным чесноком обжарьте ее на сковороде в течение трех минут. Затем переложите корнеплод в салатник, добавьте рубленую зелень и любимые специи. Сбрызните компоненты лимонным соком, а после подавайте салат к столу, советует Дзен-канал «Страничка Марокко».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
10 января 2024 12:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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