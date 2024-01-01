Этот напиток — спасенье после застолья: взбодрит лучше, чем кофе

После новогоднего застолья часто возникают вялость и тяжесть в животе. В таком случае на помощь придет этот напиток. Он освежит и взбодрит лучше любого кофе.

Вам понадобятся:

щавель — 150 г,

лимон — 1 шт.,

имбирь — 50 г,

сахар — 4 ст. л.,

вода газированная — 1,3 л.

Имбирь нарежьте соломкой. Переложите его в сотейник, добавьте 300 миллилитров воды и сахар. Доведите содержимое до кипения и варите около 30 минут. Затем процедите сироп и охладите.

Щавель измельчите в блендере, а из лимона выдавите сок. Соедините эти компоненты с имбирным сиропом и влейте пол-литра воды. Дайте смеси немного настояться, затем процедите ее и влейте к получившемуся лимонаду оставшуюся воду, делится портал «Поваренок.ру».

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