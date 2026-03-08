Этот русский город был столицей Аляски и Гавайев: как так получилось, и как живет он сейчас – экскурс в историю

В настоящее время сложно представить, что в прошлом город, о котором пойдет речь ниже, являлся своего рода столицей Российской империи в Тихоокеанском регионе, откуда осуществлялось управление Аляской и даже Гавайскими островами. Следует отметить, что управление последними было непродолжительным и частичным, но тем не менее имело место быть, пишет автор блога "Путешествие с фотокамерой".

Из этого города отправлялись торговцы, исследователи и экспедиции. Здесь принимались решения, оказывающие влияние на судьбы заморских территорий.

Сегодня Иркутск представляет собой комфортабельный сибирский город с историческими улицами и красивыми домами с резными наличниками. Однако всего два столетия назад он функционировал как административный центр Российско-Американской компании (РАК) и оказывал значительное влияние практически на всю торговую деятельность.

Как Иркутск управлял землями за океаном

Этот русский город был столицей Аляски и Гавайев: как так получилось, и как живет он сейчас – экскурс в историю - image 1

Российско-американская компания была учреждена в 1799 году указом императора Павла I. Её миссия была амбициозной: освоение Аляски, развитие пушного промысла и расширение влияния в Тихоокеанском регионе. Основная база компании располагалась в Ново-Архангельске (современный Ситка, США), однако ключевые управленческие решения принимались в Санкт-Петербурге и Иркутске.

Почему именно Иркутск?

Этот город играл ключевую роль в торговых отношениях Восточной Сибири, являясь важным торговым центром. Через него проходили торговые маршруты, по которым перемещались меха, чай, золото и драгоценные камни. Здесь концентрировались влиятельные купцы, активно вкладывающие деньги в морские экспедиции. Иркутск обеспечивал логистическую поддержку, организовывал экспедиции и готовил специалистов для работы за рубежом.

На начальном этапе деятельности Российско-американской компании значительная часть грузов, предназначенных для Русской Америки, проходила через Иркутск. Это было оружие, инструменты, продовольствие и текстиль. В обратном направлении транспортировалась пушнина, являвшаяся основным богатством этих территорий. В XIX веке торговые связи с Аляской достигли такого уровня развития, что в Иркутске были построены специализированные склады для мехов, а некоторые улицы получили названия, отражающие связь с Америкой.

А что с Гавайями?

Не менее интересен и эпизод с Гавайскими островами. В начале XIX века Российско-американская компания предпринимала попытки закрепиться и на этих территориях.

В 1816 году Георг Шеффер, представитель российского торгового капитала, предпринял попытку установления протектората над Гавайскими островами, в рамках которой на одном из островов было возведено фортификационное сооружение.

Однако, несколькими годами позже, ввиду ухудшения взаимоотношений с местными правителями, Шеффер был вынужден покинуть архипелаг. Несмотря на данный инцидент, торговые связи с островами были сохранены, обеспечивая поставки тропических фруктов и сахара для нужд Русской Америки.

Этот русский город был столицей Аляски и Гавайев: как так получилось, и как живет он сейчас – экскурс в историю - image 2

В настоящее время исторический маршрут «Иркутск — Аляска» продолжает служить источником вдохновения для исследователей. В 2017 году группа энтузиастов реализовала экспедицию «Байкал — Аляска» с целью воссоздания пути сибирских купцов и первооткрывателей.

