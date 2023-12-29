Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Этот салат с кальмаром не оставит гостей равнодушными: секрет в одном продукте

Этот салат с кальмаром не оставит гостей равнодушными: секрет в одном продукте
Простой рецепт салата с кальмаром

Он подарит блюду нежный сливочный вкус.

Кальмара часто готовят на новогодние праздники. И если не знаете, какой рецепт выбрать, чтобы гости точно остались довольны, возьмите на заметку вариант с плавленым сыром. Нежный сливочный вкус обеспечен.

Вам понадобятся:

  • кальмар — 2 шт.,
  • яйца — 2 шт.,
  • плавленый сыр — 100 г,
  • петрушка — 1 пучок,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • майонез — 3 ст. л.

Яйца и кальмара заранее отварите. Все ингредиенты мелко нарежьте, зелень и чеснок порубите. Соедините все компоненты в салатнике и заправьте блюдо майонезом, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
29 декабря 2023 09:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще