Этот салат с кальмаром не оставит гостей равнодушными: секрет в одном продукте

Кальмара часто готовят на новогодние праздники. И если не знаете, какой рецепт выбрать, чтобы гости точно остались довольны, возьмите на заметку вариант с плавленым сыром. Нежный сливочный вкус обеспечен.

Вам понадобятся:

кальмар — 2 шт.,

яйца — 2 шт.,

плавленый сыр — 100 г,

петрушка — 1 пучок,

чеснок — 2 зубчика,

майонез — 3 ст. л.

Яйца и кальмара заранее отварите. Все ингредиенты мелко нарежьте, зелень и чеснок порубите. Соедините все компоненты в салатнике и заправьте блюдо майонезом, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

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