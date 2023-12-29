Этот салат с кальмаром не оставит гостей равнодушными: секрет в одном продукте

Кальмара часто готовят на новогодние праздники. И если не знаете, какой рецепт выбрать, чтобы гости точно остались довольны, возьмите на заметку вариант с плавленым сыром. Нежный сливочный вкус обеспечен.
Вам понадобятся:
- кальмар — 2 шт.,
- яйца — 2 шт.,
- плавленый сыр — 100 г,
- петрушка — 1 пучок,
- чеснок — 2 зубчика,
- майонез — 3 ст. л.
Яйца и кальмара заранее отварите. Все ингредиенты мелко нарежьте, зелень и чеснок порубите. Соедините все компоненты в салатнике и заправьте блюдо майонезом, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!
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