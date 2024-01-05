Этот салат с кальмаром поразит домочадцев: секрет в одном копеечном продукте

Из кальмара можно сделать не только банальный салат с яйцом. Если хочется чего-то необычного, возьмите на заметку этот рецепт со свеклой и сыром. Готовится быстро, а получается очень сытно.
Вам понадобятся:
- свекла — 1 шт.,
- яйца — 3 шт.,
- вареный кальмар — 2 шт.,
- сыр — 100 г,
- чеснок — 2–3 зубчика,
- соль и майонез — по вкусу.
Яйца и кальмара мелко нарежьте. Свеклу и сыр измельчите с помощью терки. Смешайте компоненты, добавьте рубленый чеснок и заправьте блюдо майонезом. При необходимости посолите салат и подавайте к столу, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!
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