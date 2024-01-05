Этот салат с кальмаром поразит домочадцев: секрет в одном копеечном продукте

Из кальмара можно сделать не только банальный салат с яйцом. Если хочется чего-то необычного, возьмите на заметку этот рецепт со свеклой и сыром. Готовится быстро, а получается очень сытно.

Вам понадобятся:

свекла — 1 шт.,

яйца — 3 шт.,

вареный кальмар — 2 шт.,

сыр — 100 г,

чеснок — 2–3 зубчика,

соль и майонез — по вкусу.

Яйца и кальмара мелко нарежьте. Свеклу и сыр измельчите с помощью терки. Смешайте компоненты, добавьте рубленый чеснок и заправьте блюдо майонезом. При необходимости посолите салат и подавайте к столу, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com