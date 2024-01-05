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Этот салат с кальмаром поразит домочадцев: секрет в одном копеечном продукте

Этот салат с кальмаром поразит домочадцев: секрет в одном копеечном продукте
Оригинальный салат с кальмаром

Невероятно удачное сочетание.

Из кальмара можно сделать не только банальный салат с яйцом. Если хочется чего-то необычного, возьмите на заметку этот рецепт со свеклой и сыром. Готовится быстро, а получается очень сытно.

Вам понадобятся:

  • свекла — 1 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • вареный кальмар — 2 шт.,
  • сыр — 100 г,
  • чеснок — 2–3 зубчика,
  • соль и майонез — по вкусу.

Яйца и кальмара мелко нарежьте. Свеклу и сыр измельчите с помощью терки. Смешайте компоненты, добавьте рубленый чеснок и заправьте блюдо майонезом. При необходимости посолите салат и подавайте к столу, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
5 января 2024 12:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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