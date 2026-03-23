Фары светят плохо? Проверьте наклейку под капотом — вы удивитесь, как решить проблему за 5 минут
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Фары светят плохо? Проверьте наклейку под капотом — вы удивитесь, как решить проблему за 5 минут

Опубликовано: 23 марта 2026 16:46
 Проверено редакцией
Фары светят плохо? Проверьте наклейку под капотом — вы удивитесь, как решить проблему за 5 минут
Фары светят плохо? Проверьте наклейку под капотом — вы удивитесь, как решить проблему за 5 минут
Слабый свет фар — частая проблема, которая снижает безопасность и утомляет в дороге.

Причина того, что фары светят неправильно часто банальна — сбитая регулировка. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал, как настроить фары.

Почему фары начинают светить хуже

Со временем оптика изнашивается, а настройки сбиваются из-за вибраций, ударов или даже замены ламп. В итоге фары светят либо слишком близко, либо вверх, ослепляя других.

Подсказка, о которой забывают

Под капотом многих авто есть наклейка с процентом — например, 1,5%. Это угол наклона света. Проще говоря: на 1 метр свет должен опускаться на 1,5 см.

Если значение не соблюдается, фары работают неправильно.

Как отрегулировать самому

  1. Подготовьте машину: полный бак, правильное давление в шинах, без лишнего груза.

  2. Поставьте авто на ровной поверхности в 5 метрах от стены.

  3. Отметьте на стене уровень центра фар.

  4. Включите ближний свет и измерьте, насколько опускается пучок.

Например, при 1,5% на 5 метрах падение должно быть около 7,5 см.

Финальный шаг

Подкрутите регулировочный винт фары, чтобы добиться нужного угла. Обычно регулировочные винты находится сверху фары — они выглядят как две белые пластиковые шайбы. Одна регулировка отвечает за положение вверх-вниз, другая за положение влево-вправо.

Ранее мы писали о том, зачем водители хранят хозяйственное мыло в машине.

Александр Асташкин
