Фары светят плохо? Проверьте наклейку под капотом — вы удивитесь, как решить проблему за 5 минут

Причина того, что фары светят неправильно часто банальна — сбитая регулировка. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал, как настроить фары.
Почему фары начинают светить хуже
Со временем оптика изнашивается, а настройки сбиваются из-за вибраций, ударов или даже замены ламп. В итоге фары светят либо слишком близко, либо вверх, ослепляя других.
Подсказка, о которой забывают
Под капотом многих авто есть наклейка с процентом — например, 1,5%. Это угол наклона света. Проще говоря: на 1 метр свет должен опускаться на 1,5 см.
Если значение не соблюдается, фары работают неправильно.
Как отрегулировать самому
Подготовьте машину: полный бак, правильное давление в шинах, без лишнего груза.
Поставьте авто на ровной поверхности в 5 метрах от стены.
Отметьте на стене уровень центра фар.
- Включите ближний свет и измерьте, насколько опускается пучок.
Например, при 1,5% на 5 метрах падение должно быть около 7,5 см.
Финальный шаг
Подкрутите регулировочный винт фары, чтобы добиться нужного угла. Обычно регулировочные винты находится сверху фары — они выглядят как две белые пластиковые шайбы. Одна регулировка отвечает за положение вверх-вниз, другая за положение влево-вправо.
