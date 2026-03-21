Вот зачем я храню обычное хозяйственное мыло в машине: три хитрости водителей

Главный плюс этого метода — минимальные расходы. Обычный кусок хозяйственного мыла может заменить несколько средств автохимии и выручить в самых простых ситуациях. Лайфхаком поделился автор Дзен-канала Drivenn.
Смягчение уплотнителей дверей
Хозяйственное мыло содержит жиры, масла и глицерин, поэтому им можно обработать резиновые уплотнители дверей.
Если аккуратно пройтись по резине сухим бруском, уплотнители становятся мягче и перестают скрипеть. Плюс они выглядят более аккуратно и меньше пересыхают.
Смазка ограничителей дверей
Со временем ограничители дверей начинают неприятно скрипеть. Обычно для этого используют специальные смазки, но можно обойтись и без них.
Достаточно слегка натереть механизм сухим хозяйственным мылом. Жирные компоненты создают тонкую плёнку, которая уменьшает трение и убирает скрип.
Быстрый уход за шинами и пластиком
Хозяйственное мыло можно использовать как простое средство для ухода за шинами или пластиковыми деталями салона.
Сначала покрышки нужно хорошо вымыть и высушить. Затем слегка пройтись по боковине сухим бруском и растереть тряпкой. Благодаря глицерину и натуральным жирам резина начинает выглядеть темнее и свежее.
