Вот зачем я храню обычное хозяйственное мыло в машине: три хитрости водителей

Опубликовано: 21 марта 2026 13:46
 Проверено редакцией
Обычный брусок хозяйственного мыла стоит копейки, но может оказаться неожиданно полезным в автомобиле.

Главный плюс этого метода — минимальные расходы. Обычный кусок хозяйственного мыла может заменить несколько средств автохимии и выручить в самых простых ситуациях. Лайфхаком поделился автор Дзен-канала Drivenn.

Смягчение уплотнителей дверей

Хозяйственное мыло содержит жиры, масла и глицерин, поэтому им можно обработать резиновые уплотнители дверей.

Если аккуратно пройтись по резине сухим бруском, уплотнители становятся мягче и перестают скрипеть. Плюс они выглядят более аккуратно и меньше пересыхают.

Смазка ограничителей дверей

Со временем ограничители дверей начинают неприятно скрипеть. Обычно для этого используют специальные смазки, но можно обойтись и без них.

Достаточно слегка натереть механизм сухим хозяйственным мылом. Жирные компоненты создают тонкую плёнку, которая уменьшает трение и убирает скрип.

Быстрый уход за шинами и пластиком

Хозяйственное мыло можно использовать как простое средство для ухода за шинами или пластиковыми деталями салона.

Сначала покрышки нужно хорошо вымыть и высушить. Затем слегка пройтись по боковине сухим бруском и растереть тряпкой. Благодаря глицерину и натуральным жирам резина начинает выглядеть темнее и свежее.

Александр Асташкин
