Фильм о войне с фальшивыми фактами: телекомпания в Петербурге оштрафована на три миллиона
Фильм о войне с фальшивыми фактами: телекомпания в Петербурге оштрафована на три миллиона

Опубликовано: 27 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
Компанию признали виновной по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

Мировой судья судебного участка № 122 в Санкт‑Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию — учредителя телеканала «Триколор Информ Плюс» — на три миллиона рублей.

Административное наказание связано с трансляцией фильма «Мировые войны XX века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина», в котором, как установили в суде, содержатся заведомо ложные сведения о СССР в годы Второй мировой войны.

В ленте представлены факты сцены насилия солдат Красной армии, не подтверждённые документами. Об этом 26 марта сообщили в Объединённой пресс‑службе судов Петербурга.

Компанию признали виновной по статье об административном правонарушении, связанном с злоупотреблением свободой массовой информации.

При рассмотрении дела, отметили в пресс‑службе, был проанализирован большой объём документов, включая рассекреченные материалы Минобороны, которые противоречат показанным в фильме кадрам.

Один из свидетелей заявил, что достоверность материала, использованного создателями картины, вызывает серьёзные сомнения: в качественных документальных фильмах обычно приводятся ссылки на архивные источники и научные работы, а здесь они отсутствуют.

Представитель Национальной спутниковой компании вину по делу не признал.

Автор:
Юлия Аликова
