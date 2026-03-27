Фильм о войне с фальшивыми фактами: телекомпания в Петербурге оштрафована на три миллиона

Мировой судья судебного участка № 122 в Санкт‑Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию — учредителя телеканала «Триколор Информ Плюс» — на три миллиона рублей.
Административное наказание связано с трансляцией фильма «Мировые войны XX века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина», в котором, как установили в суде, содержатся заведомо ложные сведения о СССР в годы Второй мировой войны.
В ленте представлены факты сцены насилия солдат Красной армии, не подтверждённые документами. Об этом 26 марта сообщили в Объединённой пресс‑службе судов Петербурга.
Компанию признали виновной по статье об административном правонарушении, связанном с злоупотреблением свободой массовой информации.
При рассмотрении дела, отметили в пресс‑службе, был проанализирован большой объём документов, включая рассекреченные материалы Минобороны, которые противоречат показанным в фильме кадрам.
Один из свидетелей заявил, что достоверность материала, использованного создателями картины, вызывает серьёзные сомнения: в качественных документальных фильмах обычно приводятся ссылки на архивные источники и научные работы, а здесь они отсутствуют.
Представитель Национальной спутниковой компании вину по делу не признал.