Финал гонки: Петербург в лидерах итогового рейтинга российских регионов

Петербург занял второе место среди российских городов в итоговом рейтинге регионов, набрав 85 баллов. Москва опережает его по основным параметрам, получив 86,81 баллов, сообщают РИА Новости.
Ключевой темой стала расстановка мест в этом исследовании, в котором позиции участников определяются на основании комплексного анализа.
Итоговая оценка складывалась из результатов по разным направлениям. Рассматривались такие аспекты, как качество жизни, экономическое положение жителей, достижения в области науки и технологий, а также ориентация населения на здоровый образ жизни.
Таким образом, рейтинг отражает многогранную картину развития российских регионов.
В числе лидеров десятки, помимо Москвы и Петербурга, оказались Татарстан, области Свердловская и Нижегородская, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Тульская и Ростовская области.
Эти субъекты удерживают высокие позиции по разным критериям исследования. Анализ позволил выявить регионы с благоприятными условиями для жизни и развития.
