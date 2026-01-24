Фри и деревенскую больше не готовлю: едим «палочки» по японскому рецепту, хруст стоит на весь дом

Принято считать, что основа японской кухни — это рис, но жители Страны восходящего солнца прекрасно готовят и другие гарниры. Например, у них есть свой фирменный способ запекания картофеля, который отличается от привычных нам рецептов. Получаются тонкие, хрустящие палочки с необычным и очень пикантным вкусом.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Масло оливковое — 2 ст. ложки
- Соль морская — 1 ч. ложка
- Сахар — 1 ч. ложка
- Смесь перцев (чёрный, белый, розовый) — 1 ч. ложка
Приготовление
Шаг 1. Подготовка. Разогрейте духовку до 200°C. Картофель очистите и нарежьте тонкой соломкой, как для фри, длиной около 5-7 см. Старайтесь, чтобы все палочки были примерно одинаковой толщины для равномерного приготовления.
Шаг 2. Первый этап запекания. Выложите картофельную соломку на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните или смажьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Отправьте в духовку на 20 минут, пока картофель не начнёт подрумяниваться.
Шаг 3. Добавление специй. Тем временем смешайте в мисочке морскую соль, сахар и молотую смесь перцев. Достаньте противень, равномерно посыпьте картофель ароматной смесью, аккуратно переверните палочки и верните в духовку ещё на 5-7 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Подавайте горячими как самостоятельную закуску или гарнир.