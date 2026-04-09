Галловая тля ссыпалась на землю дождём: Поливаю её ядрёной жижей - смородина под защитой

Советы для всех дачников.

В дачный сезон растения страдают от огромного количества вредителей. Если одних можно быстро определить визуально, то другие прячутся настолько искусно, что догадаться о них можно только по косвенным признакам.

Как избавиться от галловой тли и некоторых других насекомых-вредителей, рассказывают на канале "Дача, сад и огород", способ универсален, но при этом не вредит самим растениям.

Галловая тля часто поражает кусты смородины. При этом сами насекомые не видны человеку, а вот следы их жизнедеятельности можно разглядеть на листьях растений. Если листва на смородине начинает сжуриваться, на листьях появились красноватые наросты и выпуклости, то совершенно точно, что растения атакует галловая тля.

Избавляться от насекомых будем без ядовитой химии, простыми домашними методами. При этом они не менее эффективны и надёжны. Нам понадобится литровая банка. Нальём в неё 2 столовые ложки жидкого мыла или средства длы мытья посуды. Этот компонент помогает средству удерживаться на листьях смородины, работает как прилипатель.

Туда же отмеряем 8 столовых ложек питьевой соды. Она негативно действует на тлю, потому в составе нашего средства строго обязательна. Также вливаем в банку чайную ложку аптечного йода. Средство имеет специфический запах, который не нравится насекомым.

Доливаем в банку до самого верха тёплую воду, перемешиваем. У нас получился концентрат, который не используем в чистом виде. Добавляем к нему 10 литров воды и только потом отправляемся обрабатывать смородины. Опрыскиваем кусты густо, стараясь попадать не только на внешнюю сторону листьев, но и на внутреннюю.

Средство также эффективно от мучнистой росы, которая поражает кусты роз и крыжовника. Не забываем опрыскать и от тли, как галловой, так и обычной. Средство не токсично для растений, но губит насекомых только так.

