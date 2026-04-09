1 минута — и армия муравьев бежит к ловушкам: тля сворачивает лапки, огород дышит — рецепт "адского" сиропа

Как избавиться от муравьев на участке

Муравьи на участке могут принести много хлопот, поскольку именно они являются главными защитниками тли. Ловчие пояса и гели работают, но требуют разных подходов для каждой зоны.

Однако есть один универсальный способ, который помогает избавиться от насекомых сразу везде. Для этого необходимо сделать сладкую приманку.

Нам понадобится:

старый мед, сахар или варенье - 2 части;

вода - 1 часть.

Сварите сладкий сироп, затем в остывшую массу добавьте немного препарата «Муравьед». Будет достаточно 1 чайной ложки гранул на стакан сиропа. Не делайте сильную концентрацию, иначе насекомые не успеют донести угощение до гнезда.

Как применять и какой результат

Готовую приманку разлейте по небольшим емкостям и расставьте в тех местах, где чаще всего встречаются муравьи (возле дома, в саду, на грядках).

Насекомые быстро прибегают на сладкий запах, уносят отравленный сироп в муравейник и гибнут уже там. Эффект заметен через 2 дня. К тому же исчезает и тля, так как муравьи перестают ее переносить по растениям.

Когда метод не подходит

Не стоит использовать сладкие приманки там, где много слизней и улиток. Муравьи естественным образом сокращают их численность. Если уничтожить всех муравьев, количество слизней может резко вырасти. Этот момент важно учитывать, чтобы не нарушить природный баланс на участке, сообщает "Любимая Дача".

