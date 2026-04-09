Макс вместо Телеграм: Бельский объяснил блокировку мессенджера

Опубликовано: 9 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Ограничение доступа в Телеграм связано с тем, что мессенджер не выполняет российские требования.

Доступ к Телеграм ограничен из-за несоблюдения мессенджером российских законов. Об этом сообщил Александр Бельский, глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как подчеркнул спикер ЗакСа, этот сервис игнорирует государственные требования. Он зародился здесь — его создатели родом из Петербурга.

Бельский упомянул, что сам использует мессенджер, который функционирует стабильно, сейчас это Max. По его мнению, только те приложения безопасны, которые передают данные, необходимые для охраны страны.

«Если кто-то из жителей нашей страны или нашего города думает, что те или иные мессенджеры с точки зрения безопасности являются лучше или хуже, — то на сегодняшний момент, я думаю, что ситуация у всех приблизительно одинаковая», — отметил депутат.

Автор:
Юлия Аликова
Город
