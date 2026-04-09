Какая ярмарка запланирована в «Севкабель Порту» в мае?
Какая ярмарка запланирована в «Севкабель Порту» в мае?

Опубликовано: 9 апреля 2026 09:55
 Проверено редакцией
выставка, искусство
Global Look Press/Roman Denisov,
В 2026 году в «Севкабель Порту» (Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40Б) запланирована ярмарка современного искусства Port Art Fair. Она пройдёт с 21 по 24 мая.

Что это за событие

Port Art Fair — это ежегодная ярмарка, которая объединяет галереи, самоорганизации и независимых художников. В 2026 году она станет четвёртой по счёту. Мероприятие включает выставку работ в разных медиа: живопись, графику, скульптуру, фотографию, digital-арт, объекты и инсталляции.

Тема и концепция

Сквозная тема Port Art Fair 2026 — «blank». Она символизирует «бланковое, пустое, чистое, белое» состояние — момент новой возможности, предчувствия и готовности к новому шагу. Куратор ярмарки Анна Заведий объясняет это так: «В современном искусстве были и есть все формы, все цвета, все материалы. Они и сегодня продолжают переплетаться, усложняться, множиться. В этом году мы хотим сделать противоположное движение — выверенное, возможно минималистичное и ясное».

Участники

В 2026 году в ярмарке примут участие:

  • 48 галерей и самоорганизаций, среди которых ARTSTORY, Галерея современного африканского искусства «Я-А», «Белая Радуга» (галерея современной фотографии), ЗЕРНО/ZERNOGALLERY, Pop-Up Gallery и другие.
  • 44 независимых художника, включая Арину Авилову, Галину Агафонову, Сергия Агрова, Ивана Архипова и других.
  • 5 участников секции «Диджитал»: Димитрий Анисимов, Аннабелла Дункель, Даниил Зуев (медиахудожник), Мария Романова и DAMN TRUE.

Всего — 97 участников из более чем 15 городов: от Петербурга, Москвы и Казани до Кемерово, Набережных Челнов и Сочи. На участие в ярмарке поступило рекордное число заявок — 1500.

Особенности этого года

Впервые в истории Port Art Fair для отбора участников был собран экспертный совет. В него вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов.

Параллельно с ярмаркой пройдёт открытая образовательная программа: лекции и дискуссии с экспертами в области современного искусства.

Пономарева Дарина
