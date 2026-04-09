Заморозки возвращаются: когда похолодает в центральной части России - прогноз синоптиков и народные приметы

В большинстве российских регионов установилось устойчивое тепло. Но синоптики предсказывают, что холода еще вернутся. Ожидается, что на майские праздники в европейскую часть России снова придут заморозки. Об этом сообщает Погода mail со ссылкой на доцента Нижегородского государственного университета Михаила Любова.
При этом в возвращении похолодания нет никакой аномалии, заметил ученый. Температура в майские заморозки опускается ниже нуля ночью, а днем стоит плюс. Любов напомнил, что в народе эти заморозки называют "черемуховые" холода, они выпадают на период цветения черемухи в первой половине мая.
Постепенно холода отступят, потепление придет к июню, прогнозирует синоптик. Что касается народных примет, то наши предки по погоде на 9 апреля, день Матроны Солунской, который также называли Матрена Настовица или Полурепица, судили о погоде и будущем урожае.
Народные приметы погоды на 9 апреля:
- Утром иней и туман — к урожайному году
- Дождь на Матрону — к грибному лету
- Чайки над крышами — скоро лёд сойдёт
А завершится неделя Пасхой, по которой, согласно приметам, тоже можно было многое предсказать на будущее лето.
- Холодная Пасха — к хорошему урожаю, особенно льна. Но холодное утро предвещает ещё 7 холодных выходных
- Дождь на Пасху — дождливая весна и мокрое лето
- Гроза на Пасху — к тёплой и сухой осени с затяжным бабьим летом
- Снег на Пасху — к урожайному и успешному году, можно загадывать желания
- Ясное утро — к тёплому и урожайному лету
- Звёздная ночь на Пасху — к заморозкам
- Пасмурное небо — к прохладному лету
Ранее Городовой подробно рассказал, какой будет погода по приметам на Пасху.