Заморозки возвращаются: когда похолодает в центральной части России - прогноз синоптиков и народные приметы

Опубликовано: 9 апреля 2026 09:09
 Проверено редакцией
Legion-Media
В европейской части России ожидаются заморозки

В большинстве российских регионов установилось устойчивое тепло. Но синоптики предсказывают, что холода еще вернутся. Ожидается, что на майские праздники в европейскую часть России снова придут заморозки. Об этом сообщает Погода mail со ссылкой на доцента Нижегородского государственного университета Михаила Любова.

При этом в возвращении похолодания нет никакой аномалии, заметил ученый. Температура в майские заморозки опускается ниже нуля ночью, а днем стоит плюс. Любов напомнил, что в народе эти заморозки называют "черемуховые" холода, они выпадают на период цветения черемухи в первой половине мая.

Постепенно холода отступят, потепление придет к июню, прогнозирует синоптик. Что касается народных примет, то наши предки по погоде на 9 апреля, день Матроны Солунской, который также называли Матрена Настовица или Полурепица, судили о погоде и будущем урожае.

Народные приметы погоды на 9 апреля:

  • Утром иней и туман — к урожайному году
  • Дождь на Матрону — к грибному лету
  • Чайки над крышами — скоро лёд сойдёт

А завершится неделя Пасхой, по которой, согласно приметам, тоже можно было многое предсказать на будущее лето.

  • Холодная Пасха — к хорошему урожаю, особенно льна. Но холодное утро предвещает ещё 7 холодных выходных
  • Дождь на Пасху — дождливая весна и мокрое лето
  • Гроза на Пасху — к тёплой и сухой осени с затяжным бабьим летом
  • Снег на Пасху — к урожайному и успешному году, можно загадывать желания
  • Ясное утро — к тёплому и урожайному лету
  • Звёздная ночь на Пасху — к заморозкам
  • Пасмурное небо — к прохладному лету

Алина Владимирова
