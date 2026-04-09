Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по архитектуре?
Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по архитектуре?

Опубликовано: 9 апреля 2026 08:40
 Проверено редакцией
академия, здание
Получить профессию архитектора в Санкт-Петербурге можно в нескольких вузах.

В Санкт-Петербурге несколько вузов предлагают обучение по архитектурным направлениям. Среди них — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II и другие.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)

Один из крупнейших технических вузов России, основан в 1832 году. Готовит архитекторов, инженеров и строителей. На архитектурном факультете доступны программы бакалавриата и магистратуры по направлениям:

  • архитектура;
  • градостроительство;
  • реконструкция и реставрация архитектурного наследия;
  • дизайн архитектурной среды;
  • ландшафтная архитектура.

Срок обучения — 5 лет для бакалавриата и 2 года для магистратуры. Для поступления требуются результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам, а также прохождение дополнительных вступительных испытаний (рисунок фрагмента интерьера, объёмная архитектурная композиция).

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

Крупнейший в стране художественный вуз. Архитектурный факультет готовит бакалавров по специальности «архитектура» и «реставрация» (срок обучения — 5 лет), а также магистров тех же специальностей (срок обучения — 2 года).

Кафедру архитектурного проектирования возглавляет президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов В. А. Григорьев.

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II

Выпускает архитекторов с 2017 года. Предлагает программы по направлениям:

  • архитектура;
  • архитектура зданий и сооружений, градостроительство и подземная урбанистика.

Бессменным председателем государственной экзаменационной комиссии по приёму выпускных квалификационных работ является заслуженный архитектор РФ, почётный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов О. С. Романов.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
