ВСМ выгоняет электрички: с июля 2026 — новые маршруты в Петербург

С июля 2026 года пригородные электрички перестанут ходить на Московский вокзал из-за работ по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».
Основные изменения
Поезда, которые сейчас прибывают и отправляются с Московского вокзала, направят на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое.
После реконструкции они также начнут ходить на Волковскую. На Рыбацком для роста числа пассажиров обустроят временную платформу и дополнительные турникеты.
Планы по ВСМ
Строительство высокоскоростной линии Москва — Петербург завершат к 2028 году. Время в пути сократится до 2 часов 15 минут, а билет будет стоить примерно 10 тысяч рублей.