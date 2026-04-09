ВСМ выгоняет электрички: с июля 2026 — новые маршруты в Петербург

Опубликовано: 9 апреля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Поезда будут перенаправлены на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое. 

С июля 2026 года пригородные электрички перестанут ходить на Московский вокзал из-за работ по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

Основные изменения

Поезда, которые сейчас прибывают и отправляются с Московского вокзала, направят на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое.

После реконструкции они также начнут ходить на Волковскую. На Рыбацком для роста числа пассажиров обустроят временную платформу и дополнительные турникеты.

Планы по ВСМ

Строительство высокоскоростной линии Москва — Петербург завершат к 2028 году. Время в пути сократится до 2 часов 15 минут, а билет будет стоить примерно 10 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
