Космическая акция РЖД: дешевые «Ласточки» и «Сапсаны» плюс бесплатный Эрмитаж 12 апреля

Российские железные дороги снизили стоимость билетов на скоростные «Сапсан» и «Ласточку», которые соединяют Санкт-Петербург и Москву.
Цены стартуют от 1961 рубля, а акцию приурочили к 65-летию первого полета человека в космос 12 апреля 1961 года, сообщили в пресс-службе РЖД.
Стоимость билета зависит только от типа места, без учета спроса или времени покупки.
Акция действует на утренние рейсы: № 751 (СПб — Москва, 05:30), № 754 (Москва — СПб, 05:30) и № 723 (СПб — Москва, 05:35). Билеты доступны в кассах, на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».
Для празднования Дня космонавтики в Петербурге посетите Музей космонавтики с новым экспонатом — копией наноспутника, работающего на орбите. В Эрмитаже 12 апреля будет бесплатный вход.