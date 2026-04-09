Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая ярмарка запланирована в «Севкабель Порту» в мае? Вопросы о Петербурге
Макс вместо Телеграм: Бельский объяснил блокировку мессенджера Город
Заморозки возвращаются: когда похолодает в центральной части России - прогноз синоптиков и народные приметы Полезное
До распускания почек - обязательно: какой кухонный продукт повысит урожайность смородины в 5 раз - всего 1 горсть под куст Полезное
Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по архитектуре? Учеба
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Космическая акция РЖД: дешевые «Ласточки» и «Сапсаны» плюс бесплатный Эрмитаж 12 апреля

Опубликовано: 9 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Действие акции распространяется на первые утренние рейсы.

Российские железные дороги снизили стоимость билетов на скоростные «Сапсан» и «Ласточку», которые соединяют Санкт-Петербург и Москву.

Цены стартуют от 1961 рубля, а акцию приурочили к 65-летию первого полета человека в космос 12 апреля 1961 года, сообщили в пресс-службе РЖД.

Стоимость билета зависит только от типа места, без учета спроса или времени покупки.

Акция действует на утренние рейсы: № 751 (СПб — Москва, 05:30), № 754 (Москва — СПб, 05:30) и № 723 (СПб — Москва, 05:35). Билеты доступны в кассах, на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

Для празднования Дня космонавтики в Петербурге посетите Музей космонавтики с новым экспонатом — копией наноспутника, работающего на орбите. В Эрмитаже 12 апреля будет бесплатный вход.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью