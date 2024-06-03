Где можно отдохнуть летом вместо Сочи: три лучших варианта

Одним из наиболее популярных туристических направлений в России является Сочи. Казалось бы, здесь есть все для идеального отдыха: море, солнце, живописные пейзажи. Вот только цены здесь зачастую кусаются, а толпы туристов иногда превращают отдых в настоящее испытание.

Хорошо, что есть альтернативы, которые помогут сэкономить. Вот три курорта, которые не уступают Сочи по комфорту, но стоят куда дешевле.

Красная Поляна

Если все же хочется отдохнуть поближе к Сочи, но при этом сэкономить, то поселок Красная Поляна станет отличным вариантом. Сейчас этот горный кластер стал очень популярен. В нем появилось большое количество объектов досуга, в том числе и для детей. Летом здесь особенно много активностей: можно заняться различными экстремальными видами спорта, покататься на качелях над пропастью, взять на прокаты самокаты, сигвеи и велосипеды, посетить ярмарки или музеи.

К слову, здесь есть интересный археологический музей с возможностью интерактивного изучения. Также здесь очень много спа-центров и живописная набережная, просто созданная для неспешных вечерних прогулок.

Стоимость пятизвездочных отелей начинается от восьми тысяч в сутки, а четырехзвездочных — в два раза дешевле. При этом многие из гостиниц предлагают трансфер и позволяют с легкостью добраться до моря.

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Абхазия

Еще одна бюджетная альтернатива, которая, помимо низких цен, может похвастаться шикарным морем и красочной природой. Направление в среднем стоит дешевле на 10-15%, чем соседний Адлер. Правда, иногда возникают сложности с бронированием, из-за того что спрос на отдых большой, а отелей не так уж много. Но этот вопрос достаточно быстро решается, и в Абхазии появляется все больше новых гостиниц.

Дешевле всего отдыхать в Пицунде. Сутки обойдутся примерно в 3000 рублей. А вот в Гагре и Сухуме отели уже дороже — в пределах 8000-9000 рублей. Но можно сэкономить, если выбирать апартаменты. При этом опытные туристы отмечают, что в Абхазии очень хороший сервис.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Анапа

Этот курорт заменит собой не только Сочи, но и Турцию. А все потому что здесь немало отелей работают по системе ол-инклюзив. Более того, направление лидирует в России по применению программы «‎все включено». Так что отдых идеально подойдет тем, кто хочет как следует расслабиться и вдоволь поваляться на пляже.

При этом эксперты в области туризма отмечают что четырех- и пятизвездочные гостиницы в Анапе стоят в несколько раз дешевле, чем в Сочи. А сервис на порядок лучше, пишет РИА Новости.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru