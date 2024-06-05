Где недорого поесть в Красной Поляне: уложитесь в 1000 рублей

А в некоторых заведениях этой суммы хватит и на двоих.

Курорт Красная Поляна ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Например, в 2023 году там побывали 1,36 миллиона отдыхающих. Учитывая такой наплыв путешественников, сложно представить, что в местных кафе и ресторанах можно отобедать бюджетному туристу. Однако найти недорогое место все же реально. Обратите внимание на следующие заведения.

«Токи»

В этом кафе готовят азиатскую кухню. Поесть там на 100 рублей можно даже вдвоем. Например, тарелка вьетнамского супа фо-га с курицей на говяжьем бульоне обойдется в 410 рублей. Это за пол-литра. А за литр заплатите всего 540 рублей.

«Бургер Мафия»

«Бургер Мафия» — настоящая находка для бюджетного туриста. Цены на обычные гамбургеры там стартуют от 190 рублей, А более изысканную закуску со ржаной булочкой, моцареллой, вялеными томатами, салатом айсберг и соусом песто можно заказать всего за 340 рублей. Так что на 1000 рублей наедитесь до отвала.

Mom’s кофе + бистро

Это кафе — идеальное место для завтрака. Например, блюдо из яйца, микса зелени, бобов и поджаренного хлеба можно заказать за 420 рублей. Приходить в заведение лучше пораньше: оно пользуется популярностью.

Soul Food

Это кафе специализируется на веганской кухне. Однако посетить его стоит всем. Фалафель, чечевичные котлеты и тыквенный крем-суп покорят даже убежденных мясоедов. Цены на основные блюда стартуют от 420 рублей.

Julius Meinl

Несмотря на то, что заведение позиционируют как кофейню, там также можно вкусно отобедать. Небольшую тарелку пельменей можно отведать за 400 рублей, а пюре с котлетами — за 430 рублей. Туристы называют это место уютным и камерным.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media