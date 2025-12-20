Где нельзя ставить Wi-Fi роутер: эти вещи не любят соседства с антеннами

Wi-Fi роутер — незаметный герой нашего цифрового быта, и его часто ставят где придётся: в шкафу, за сервантом или рядом с окном.

Но от этого выбора напрямую зависит не только скорость интернета, но иногда и безопасность. Чтобы сигнал был стабильным, а устройство служило долго, стоит запомнить несколько простых «нельзя».

Никаких «одеял» и жары

Роутер, как любой электронный прибор, греется во время работы. Если накрыть его стопкой книг, завалить одеждой или спрятать в закрытую нишу без вентиляции, он будет перегреваться.

В лучшем случае это приведёт к потере скорости и частым перезагрузкам, в худшем — к оплавлению корпуса и даже возгоранию. Устройство должно стоять на открытом пространстве, подальше от батарей и прямых солнечных лучей.

Вода и металл — главные враги сигнала

Сигнал Wi-Fi — это радиоволны, которые легко поглощаются водой и отражаются металлом. Поэтому ставить роутер рядом с аквариумом, кулером или на металлической полке — плохая идея.

То же самое касается зеркал (у них часто есть металлическое покрытие) и крупных металлических конструкций вроде сейфов или дверей. Даже пятилитровая бутылка с водой, поставленная перед антенной, может стать серьёзной преградой.

Техника-соседка создаёт помехи

Микроволновка, беспроводная колонка, радиотелефон или даже соседский роутер — многие бытовые приборы работают на частоте 2,4 ГГц, как и большинство Wi-Fi сетей.

Их близкое соседство создаёт электромагнитные помехи, из-за которых интернет может «лагать» или обрываться. Старайтесь не ставить маршрутизатор вплотную к другой технике, особенно к работающей микроволновой печи.

Не прячьте его за преградами

Большие книги, плотные декоративные панели или даже деревянный шкаф — любая физическая преграда ослабляет сигнал. Чем больше стен и крупных предметов между роутером и вашим смартфоном, тем слабее будет соединение.

Для лучшего покрытия размещайте устройство по возможности в центре квартиры, на открытой и возвышенной поверхности, например, на шкафу. А если в вашем доме много соседских сетей, попробуйте в настройках роутера сменить Wi-Fi канал на менее загруженный (например, 1, 6 или 11 для частоты 2,4 ГГц).

Правильное расположение роутера — это не сложная наука, а простой способ сделать свою цифровую жизнь быстрее и надёжнее. Достаточно дать ему немного свободного пространства, и он ответит стабильным сигналом в каждом углу вашего дома.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.