Где в Ленобласти купить самый дешевый дом: бонусом делимся вариантом из премиум‑сегмента

Аналитики сервиса «Домклик» (Сбербанк) изучили рынок загородной недвижимости Ленинградской области и выяснили, в каких населённых пунктах можно найти самые доступные дома, а где цены бьют рекорды. Данные актуальны на середину марта 2025 года.
Самые бюджетные варианты расположились вдали от Петербурга. Минимальные цены зафиксированы в Бокситогорске, Тихвине и Киришах: здесь стандартный дом площадью 150 кв. м в среднем обойдётся в 5 млн рублей.
Эксперты объясняют это значительной удалённостью от Северной столицы: до Бокситогорска — около 250 км (четыре часа на машине), до Тихвина и Киришей — 160–200 км. В случае с Киришами на стоимость также влияет экологическая ситуация: район считается самым неблагополучным в области.
На противоположном полюсе — Всеволожск, расположенный всего в 20 км от Петербурга. Здесь за аналогичный дом придётся выложить 15,2 млн рублей.
Высокие цены держатся и в более удалённых локациях: в Приозерске (14,8 млн рублей) и Выборге (14,7 млн рублей). Аналитики связывают это с привлекательностью мест — наличием природных и архитектурных достопримечательностей, а также развитой инфраструктурой.
Динамика цен за год оказалась неоднородной. В городах с наиболее доступными предложениями (до 55 тыс. рублей за 1 кв. м) рост оказался самым заметным. Например, в Киришах стоимость квадратного метра подскочила на 31 %, в Волхове и Луге — на 25 %. В среднем по региону цена выросла на 11 %.
В сегментах со средними (60–85 тыс. руб./кв. м) и высокими (свыше 85 тыс. руб./кв. м) ценами прирост оказался скромнее — 10–15 %. Наименьший рост зафиксирован в Кингисеппе и Кировске — до 5 %.
Что касается объёма предложения, то в большинстве городов он за год увеличился. Лидеры по приросту — Кингисепп и Тосно (по 13 %), а также Приозерск и Волосово (по 10 %). Единственное заметное снижение отмечено в Киришах — на 10 %.
Таким образом, рынок загородной недвижимости Ленобласти демонстрирует чёткое разделение: чем ближе к Петербургу и чем привлекательнее локация, тем выше цена. При этом наиболее доступный сегмент показывает самый активный рост стоимости, что может говорить о растущем интересе к периферийным территориям.