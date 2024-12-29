Где в Петербурге посмотреть выставку техники: туристов будут пускать вплоть до 9 февраля

С 26 октября 2024 года в ЦВЗ «Манеж» открыта уникальная выставка, организованная Политехническим музеем в сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский институт». Экспозиция посвящена достижениям выдающихся российских учёных, инженеров и изобретателей, которые внесли вклад в развитие науки и техники не только в стране, но и во всём мире.

Это первая в истории возможность для петербуржцев увидеть редчайшие экспонаты Политехнического музея, многие из которых не выставлялись десятилетиями. Восемь тематических разделов экспозиции — от «Полёта» до «Природоподобия» — рассказывают о ключевых открытиях и изобретениях, изменивших нашу жизнь.

Особое внимание привлекают мультимедийные «кабинеты учёных», где посетители могут познакомиться с биографиями и работами первопроходцев в различных областях науки. Здесь история великих открытий оживает через фотографии, записи и интерактивные технологии.

Выставка — не только дань уважения российской инженерной школе, но и мощный образовательный проект. Организаторы создали пространство, которое вдохновляет на изучение науки и демонстрирует её потенциал для будущих поколений.

Не упустите шанс посетить это событие до 9 февраля 2025 года. Это больше, чем выставка — это путешествие в мир науки, которая формирует настоящее.