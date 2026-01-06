Где в России зарплаты взлетели сильнее всего за год: лидеры списка удивят

В течение последнего года средний уровень заработной платы в России поднялся на 13,1 тысячи рублей и в октябре достиг 99,7 тысячи рублей.

Больше всего рост коснулся сотрудников, занятых в сфере разработки программного обеспечения — здесь средний доход увеличился на 137 тысяч рублей, пишут РИА Новости.

Научные сотрудники отметили эту тенденцию после анализа статистики за прошедший год.

Положительная динамика доходов затронула большинство сфер: рост отмечен в 258 отраслях. В то же время сокращение заработка зафиксировано только в семи направлениях.

Самое существенное падение произошло среди работников инвестиционных фондов: их зарплата уменьшилась на 57,4 тысячи рублей.

Среди лидеров по приросту среднего дохода оказались рыболовы (плюс 69 тысяч рублей), сотрудники крупных холдингов (плюс 55,5 тысячи рублей), представители сектора аренды интеллектуальной собственности (рост на 50,7 тысячи рублей) и проектировщики в строительстве (увеличение на 46,3 тысячи рублей). Средние значения приводятся за месяц на одного сотрудника.

При подсчётах учитывались все премии и надбавки, а также зарплаты высокооплачиваемых специалистов, поскольку данные отражают доходы до вычета налоговых обязательств.

Это означает, что итоговая сумма может быть выше, чем фактически выплаченная на руки. В расчётах приводятся сведения, охватывающие всё штатное расписание компаний.

Недавно одним из обсуждаемых вопросов в Госдуме стало предложение отменить начисление пеней за задержки оплаты жилищно-коммунальных услуг, если причиной стала задержка выплат заработной платы.

Эта инициатива вызвала отклик среди граждан, так как проблема затрагивает широкий круг работников. Мнения по данному предложению активно звучали в соцсетях.

