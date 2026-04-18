Герань пышнее свадебного платья — цветет все лето: 2 шага в апреле — и бутоны прут отовсюду, не остановить

Герань - симпатичное комнатное растение, которое можно встретить на многих подоконниках, но заставить эту капризную культуру цвести иногда бывает сложно. Вернее, зацвести-то она зацветет, но бутоны будут тусклыми, блеклыми, мелкими... А так хочется, чтобы они распустились подобно юбке пышного свадебного платья! Чтобы добиться роскошного цветения пеларгонии, нужно выполнить несколько действий в апреле. Об этом рассказала профессиональный садово-дачный эксперт с многолетним опытом Виктория Радзевская.
Апрель - это период, когда герань нуждается в особенном уходе, как никогда. И вот что нужно сделать с ней в середине весны.
Обрезка
Многие растения вытягиваются во время зимы, утрачивают декоративный вид, теряют листья. Поэтому культура нуждается в обрезке. Из длинных стволов можно нарезать черенки и укоренить. Апрель - отличное время для черенкования, поскольку день увеличивается и растения не будут вытягиваться.
После формировки куст омолодится, у него начнут развиваться новые побеги, и когда вырастет 8-10 листьев, необходимо отщипнуть побег. Эта хитрость и поможет сформировать пышный куст.
Подкормка
После обрезки обязательно вносятся удобрения. Автор блога поливает герань мочевиной, которая будет стимулировать рост новых побегов. Когда нарастут побеги, можно полить пеларгонию монофосфатом калия, чтобы было пышное цветение.
Если все сделать грамотно, то герань будет цвести долго, обильно, пышно и красочно - не комнатное растение, а ваша гордость!
