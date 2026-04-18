Синоптики сказали, какой будет погода в выходные 18-19 апреля: мощное арктическое вторжение и магнитная буря

Вот к чему готовиться

Апрель уже успел удивить жителей российских регионов перепадами температур и даже катаклизмами. Но оказывается, на этом погодные сюрпризы не заканчиваются. Чего ждать россиянам от предстоящих выходных, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Арктическое вторжение

Legion-Media

По словам эксперта, 18 апреля в центральную часть страны, включая Москву и Подмосковье, начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Подует порывистый северный ветер, ночью похолодает до +3 градусов, днем столбики термометров будут на отметке +6...+9 градусов.

19 апреля продолжится мощное арктическое вторжение, пойдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха понизится до +2...+5 градусов.

20 апреля под влиянием циклона погода ухудшится. Пройдет мокрый снег и снег, местами сформируется временный снежный покров. Похолодает до 0...+5 градусов.

Погода в Санкт-Петербурге

В Северной столице в выходные чуть похолодает с +14...+18 градусов до +8...+12 градусов. Осадков не ожидается. Погода будет ясной и сухой.

Магнитная буря

Legion-Media

Космическая погода в ближайшие 2 дня тоже испортится. В связи с высокоскоростным солнечным ветром ожидается магнитная буря умеренной интенсивности G2. Наша планета постепенно подходит к одному из активнейших геомагнитных периодов в году.

Погода на Урале и в Сибири

В предстояющие выходные на синоптическую ситуацию в Челябинской области будет влиять северо-западная перефирия антициклона. Ночью будет холодать до +1..+6 градусов, днем столбики термометров зафиксируются на отметке +13...+18 градусов. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба. На следующей неделе заметно похолодает, вероятны заморозки и формирование картковременного снежного покрова.

В Екатеринбурге в выходные будет довольно тепло: +13...+16 градусов днем и +6 градусов ночью. Но уже в понедельник-вторник показатели на термометрах обрушатся до +3 градусов днем и минус 1 градуса ночью. Ожидается дождь со снегом.

Кроме того, прогнозируется магнитная буря средней интенсивности.

В Новосибирске, наоборот, в ближайшие дни потеплеет с минус 2...минус 10 градусов до +8...+9 градусов. Осадки маловероятны.

